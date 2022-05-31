Нас так растрогала эта затея — Псюк о результатах благотворительного аукциона и новом призе от Евровидения

В воскресенье, 29 мая, прошел благотворительный аукцион от группы Kalush Orchestra и фонда Сергея Притулы. Слотами стали хрустальный микрофон Евровидения-2022 и розовая панамка фронтмена группы Олега Псюка.

Читай, какую сумму удалось собрать, на что она пойдет и что Kalush Orchestra планирует сделать со вторым микрофоном, обещанным организаторами взамен оригинального.

Результаты благотворительного аукциона

Хрустальный приз Евровидения-2022 удалось продать за $900 000, а за розовую панамку — за 11 млн грн. Новым обладателем кубка песенного конкурса стало криптосообщество WhiteBIT.

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Собранные средства будут направлены на закупку комплекса беспилотников PD-2 для украинской армии.

Новый приз от Евровидения

Как сообщает Суспільний мовник, организаторы песенного конкурса вручат победителям этого года еще один идентичный хрустальный микрофон, поскольку цель аукциона — благородная. Об этом сообщили на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest.

В эфире телемарафона Псюк поделился своими впечатлениями от такого решения.

Нас так растрогала эта затея. Мы еще думаем, что с этим делать, потому что не знаем, насколько этично продавать ее (статуэтку — ред.) во второй раз.

Яркий аксессуар фронтмена группы Олега Псюка наверняка запомнился всему миру. Впрочем, розовая панамка Kalush Orchestra имеет еще и символическое значение. Читай, в чем ее секрет.