Шоу-биз

Нас так растрогала эта затея — Псюк о результатах благотворительного аукциона и новом призе от Евровидения

Елена Яковлева, редактор сайта 31 мая 2022, 10:00
Kalush Orchestra продав кришталевий мікрофон - результати аукціону
Фото: Instagram

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