Тренд весны 2022 года! История розовой панамки и почему солист Kalush Orchestra выступает в ней

Яркий аксессуар фронтмена группы Kalush Orchestra Олега Псюка наверняка запомнился всему миру. В чем же его секрет и почему именно розовая панамка дополнила образ одного из победителей Евровидения 2022 года, рассказали The Village.

Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении 2022, которое проходило в итальянском городе Турине. Необычный аксессуар фронтмена группы Олега Псюка — розовая панамка — привлек внимание многих зрителей. У них возник вопрос: почему именно такой аксессуар?

Розовая панамка Kalush Orchestra

Как оказалось, розовую панаму солист носит уже давно. Она стала его визитной карточкой и наиболее узнаваемой частью образа. Так что Олег решил оставить фирменный стиль и для песенного конкурса.

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Правда, для Евровидения пришлось выбрать головной убор без логотипов. Ранее певец носил панамку от итальянского бренда Ellesse, которую он купил в секонд-хенде для съемки клипа на песню Не маринуй.

После победы на Евровидении розовая фишка стала визитной карточкой не только Олега Псюка, но и всей группы Kalush Orchestra.

История розовой панамки

Олег Псюк рассказал, как нашел свой фирменный аксессуар:

Я всегда хожу в панаме. У меня есть две такие панамы: одну случайно купил на секонде для съемки клипа.

— Вторая панама новая. В Украине купить ее не мог, но как-то в Instagram в сторис увидел девушку в “моей” панаме и написал ей. Неделю времени я размаланивал (ред. — уговаривал) девушку, чтобы купить панаму. Она продала мне ее за 600 грн. Я в благодарность подарил ей куртку от молодежного бренда Staff.

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Панама — тренд

Теперь в Украине новая мода: купить розовую панамку почти невозможно. Подобные такой, как у Олега, быстро раскупают, особенно в Ивано-Франковской области.

Но, кажется, панама тренд не только в Украине, но и в мире. Ведь даже певец Сэм Райдер, который представил на Евровидении Великобританию, вернулся с конкурса именно в панаме Kalush. Ее артисту подарил Олег Псюк.

Kalush Orchestra и сами выпустили лимитированную коллекцию панамок. Они есть двух видов: с надписями Kalush и Kalush Orchestra. Стоимость каждой составляет 500 грн.

Поскольку конкурс выиграла Украина, возник вопрос, где проведут шоу уже в следующем году. Ялта, Мариуполь, Киев, Варшава — читай, где состоится Евровидение 2023 года.