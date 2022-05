Ялта, Мариуполь, Киев, Варшава и даже Чернобаевка – где предлагают провести Евровидение 2023 и какой наиболее реалистичный вариант?

Правила Евровидения запрещают проводить конкурс в находящейся в военном положении стране. Организатор конкурса, Европейский вещательный союз, имеет ряд требований к странам-победительницам. Так что геолокация Евровидения 2023 сейчас под вопросом.

– Киев снова готовится к проведению Евровидения. Мы знаем, как это делать, – заявил на своей странице в Telegram столичный городской голова Виталий Кличко. Он отметил, что ни на минуту не сомневался в победе Калуша, ведь может смотреть завтрашний день.

Провести Евровидение в следующем году в Киеве нам пожелал Глава Европейского Совета Шарль Мишель. А глава Европарламента Роберта Метсола пообещала лично посетить столицу Украины во время следующего песенного конкурса.

Щирі вітання #KalushOrchestra on winning the #esc2022 Congratulations!



Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе



Wishing that next year’s #Eurovision can be hosted in Kyiv in a free and united Ukraine. pic.twitter.com/HHJEk3kxlM