Ялта, Мариуполь, Киев, Варшава и даже Чернобаевка – где предлагают провести Евровидение 2023 и какой наиболее реалистичный вариант?

Правила Евровидения запрещают проводить конкурс в находящейся в военном положении стране. Организатор конкурса, Европейский вещательный союз, имеет ряд требований к странам-победительницам. Так что геолокация Евровидения 2023 сейчас под вопросом.

“Смотрю в завтрашний день”

– Киев снова готовится к проведению Евровидения. Мы знаем, как это делать, – заявил на своей странице в Telegram столичный городской голова Виталий Кличко. Он отметил, что ни на минуту не сомневался в победе Калуша, ведь может смотреть завтрашний день.

Провести Евровидение в следующем году в Киеве нам пожелал Глава Европейского Совета Шарль Мишель. А глава Европарламента Роберта Метсола пообещала лично посетить столицу Украины во время следующего песенного конкурса.

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Щирі вітання #KalushOrchestra on winning the #esc2022 Congratulations!



Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе



Wishing that next year’s #Eurovision can be hosted in Kyiv in a free and united Ukraine. pic.twitter.com/HHJEk3kxlM — Charles Michel (@eucopresident) May 14, 2022

Мариуполь или Херсон

Сделаем все, чтобы однажды Евровидение принимал украинский Мариуполь, — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Четкой уверенности, что речь идет о следующем году, он не выразил.

Мэр Львова Андрей Садовой в эксклюзивном интервью Вікнам заявил, что Евровидение 2023 должно состояться в Мариуполе или Херсоне:

— Я бы однозначно был за то, чтобы Евровидение прошло в Мариуполе, который мы должны уволить. Я думаю, нет проблем построить конструкцию комплекса. Если это будет трудно из-за инфраструктурных проблем, тогда есть вторая опция — это украинский Херсон, который сейчас находится в оккупации, который нужно освобождать. Инфраструктура там есть, слава Богу, не уничтожена. В чем плюс? Мариуполь – это море. Херсон – это тоже море, это Днепр. Потому атмосфера будет классная.

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Польша, Швеция, Испания

Певица и бывшая член НТКУ Александра Кольцова считает, что года мало, чтобы ситуация с безопасностью в Украине позволила принимать тысячи туристов со всего мира. Даже если мы победим в войне с Россией в ближайшее время, впереди — длительное восстановление инфраструктуры и разминирование целых регионов.

Эксклюзивно для Вікон Александра поделилась собственным прогнозом по поводу судьбы будущего песенного конкурса:

Скорее всего, нам придется проводить его в другой стране. И я думаю, мы все понимаем, какая страна будет. Я имею в виду Польшу, – отметила Кольцова.

Провести Евровидение от имени Украины для Польши — означает еще и весомое пополнение тамошнего бюджета. Ведь рестораны, отели и сфера перевозок только выиграют от большого наплыва туристов.

Такой жест со стороны Украины может символизировать благодарность за поддержку соседской страны и пролистать страницу со скандалом из-за нуля от украинского жюри польскому исполнителю Кристиану Охману.

Провести Евровидение от имени Украины накануне согласилась Швеция. Глава Стокгольма Анна Кениг уже сконтактировала с украинским послом и сообщила, что город готов принять конкурс, вместо Киева.

Фанаты Евровидения из Испании также предлагают в соцсетях устроить конкурс в Мадриде. В последний раз испанцы принимали у себя Евровидение в 1969 году.

Чернобаевка, Калуш или Ялта

В соцсетях украинцы упражняются в мемах и фантазируют о предстоящей локации песенного конкурса. Шутят, например, что в Чернобаевке Евровидение можно выиграть 20 раз подряд.

Многие из наших соотечественников советуют готовить купальники, чтобы в следующем году посетить песенный конкурс в украинской Ялте.

Самые преданные поклонники победителей нынешнего года призывают провести конкурс в Калуше, что во Ивано-Франковской области. Откуда родом вокалист одноименной группы Олег Псюк. Мэр Калуша Андрей Найда сообщил, что раньше обсуждал такую ​​возможность с фронтменом группы.

Официальная позиция Украины

Общественное вещание уже получило первые документы по подготовке к проведению Евровидения в следующем году.

Впереди у нас много согласований и дискуссий с Европейским вещательным союзом, – сообщил председатель правления Общественного вещателя Николай Чернотицкий.

Где состоится следующий песенный конкурс, украинская сторона пока не решила.

В истории уже были случаи, когда из-за войны страна-победительница отказывалась проводить у себя конкурс. В 1979 году в конкурсе победил израильский исполнитель, но в 1980 году Евровидение приняли Нидерланды.

Напомним, победитель песенного конкурса Евровидение 2022 – группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Украина получила 631 балл. Жюри – 192 балла, а зрители отдали нам 439 баллов. Смотри выступление украинцев, комментарии и реакцию мира.