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Ялта, Мариуполь, Киев, Варшава и даже Чернобаевка – где предлагают провести Евровидение 2023 и какой наиболее реалистичный вариант?

Эмма Антонюк, журналист программы Викна-новости 15 мая 2022, 19:51
Евровидение 2023

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