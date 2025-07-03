Что не так с НМТ по английскому? Разбор с учениками, репетиторами и носителями языка

НМТ по английскому языку становится яблоком раздора среди абитуриентов и преподавателей. Немало комментариев о сложности задач и слишком высоком уровне программы. Свои отзывы оставляют и некоторые носители языка, которые не могут пройти тестирование.

Однако в Украинском центре оценки качества образования отмечают, что негативные комментарии преувеличены, а тест ориентирован на стандартную школьную программу.

В отличие от внешнего независимого оценивания (ВНО), в которое входило сочинение на английском языке в одном из жанров и аудирования, задания на НМТ состоят из блоков Use of English (Использование языка) и Reading (Чтения).

Тест содержит 32 задания разных форм: с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов (5 заданий), на установление соответствия (11 заданий) и заполнение пропусков (16 заданий).

vikna.tv разбирались в сложности НМТ-2025 по английскому языку и общим недостаткам теста вместе с репетитором Ольгой Драйман. А также мы попытались разобраться на основе отзывов от разных людей, действительно ли все так трагично с экзаменом.

Не могут сдать носители языка? Отзывы от англоязычных людей о НМТ в Украине

Резонанс по поводу сложности НМТ по английскому вызвал комментарий преподавательницы Андрианы Паук. 6 июня она решила провести эксперимент и написать знакомым носителям английского языка — из Великобритании и США — с просьбой пройти НМТ по английскому за 2024 год.

Андриана попросила выделить их 20 минут на прохождение теста. По ее словам, оба носителя имеют высшее образование и опыт преподавания английского в Китае. Далее она описала прохождение ими украинских тестов:

Они читают текст и им все ясно как белый день. Но они не могут ответить на этот вопрос. Потому что вопросы созданы так, чтобы максимально запутать, а не проверить знание языка, — утверждает преподавательница.

Она заверила, что их уровень очень высок — такой, к которому стремится каждый рядовой ученик, а именно свободное владение языком. Американец Алекс сдал НМТ на 157 баллов. Изабель из Великобритании получила 153 балла.

Что не так с НМТ по английскому? Разбор с учениками, репетиторами и носителями языка / 2 Фотографии

Андриана задала вопрос УЦОКО, какой уровень языка должны иметь выпускники, если носители языка не могут составить его даже на 170 баллов.

— Неадекватные постановки вопросов, направленные на то, чтобы запутать. Различная сложность задач в разные дни теста. Непрозрачность, которая приводит к ливням и неравенству условий для участников первых и последних сессий, — расписала она недостатки НМТ.

Реакция УЦОКО на критику НМТ

Украинский центр оценивания качества образования не замедлили ответить на инцидент провального НМТ для носителей языка. Там отметили, что выборка участников слишком мала, чтобы делать выводы.

— Репетитор отмечает, что привлеченные к “эксперименту” носители языка выполнили тест на 32 задания (рассчитанный на час добросовестной работы) всего за 20 минут, то есть на каждое задание потратили втрое меньше времени, чем предусмотрено стандартными условиями проведения НМТ, — добавили в организации.

Неизвестно, насколько внимательны и настроены носители во время прохождения теста, и понимали ли они, что на основе данных об их работе преподаватель сделает выводы о сложности всех тестов НМТ по английскому языку.

В УЦОКО отметили, что существование этих лиц и информация о них подтверждается только скриншотом из переписки репетитора. Между тем украинские дети смогли сдать тест на высокий уровень.

Около 7% поступающих в 2024 году получили более 180 баллов за тест. Среди них 1513 человек имеют самый высокий результат — 200 баллов.

Организация уверена, что такая успешность поступающих ожидаемая, ведь содержание задач соответствует Программе внешнего независимого оценивания по иностранным языкам, созданной с учетом Общеевропейских рекомендаций по языковому образованию для уровня В1–В2.

Что говорят украинцы о НМТ по английскому

Тем временем, украинские абитуриенты делятся первыми результатами с НМТ-2025. Результаты разные: от 150 до более 180 баллов. Однако общее впечатление многих учащихся общее — тесты не очень тяжелые, а результаты часто влияли побочные причины, а не качество задач.

Внимание, в постах присутствует ненормативная лексика!

Написала нмт: Математика 31/32 — 194

Мова 42/45 — 186

Історія 52/54 — 194

Англійська 30/32 — 185 https://t.co/91aBvocByD — a night writer ☆ (@ssungrave) June 17, 2024

Отож- Укр мова 136

Історія 151

Математика 150

Англійська 155 Сиджу плачу за англійську, завжання були дуже легкі, але по ходу писати нмт хворою було не найкращою ідеєю https://t.co/uljPs7XnMz — ☆Лен Лемон☆ミ Hemmick’s vertion (@Len_dieRabe) July 2, 2024

Складала сьогодні НМТ, щоб подивитись, як відбувається ця вся процедура Українську склала на 200.

Англійська теж не важка Математику я не вчила 10 років, але деякі питання просто логічно можна вирішити й пройти поріг + завжди можна на панелі поруч відкрити всі формули pic.twitter.com/U4AxVJv9F6 — Бречаник (@Brechaaaaa) June 11, 2025

я зʼєбалась 40 хв до кінця нмт хахавхахах найліпше мова 162 і англійська 160 англійську робила останню вже і втомилась, але вона була найкраща от іменно прікольний тест. враховуючи то, шо я не готувалась ні секунди до неї і шо я не вступаю то люкс — кокоджамба (@l_lizuha) June 2, 2025

Взрослые украинцы также приняли участие в обсуждении НМТ. Некоторые пользователи соцсетей прошли тесты прошлого года и делятся результатами. Критику в адрес авторов не поддерживают.

Побачив істеричний текст про те що НМТ з англійської не можуть скласти навіть носії мови, наклацав той же самий тест, що і у носіїв з фейсбука на 179 балів за 12 хвилин. pic.twitter.com/CvUWQ3WTuX — Сука великого розміру (@chiefEoSh) June 16, 2025

єдиний НМТ, яким я можу похвалитися (замість того, щоб сидіти і змагатися з дітьми в тому, чи пам’ятаю я шкільну математику) — це англійська мова. чому? тому що я не вивчав її в школі. в дитячому садку, в початкових класах, а потім через спорт все

моя освіта — ролики на ютубі pic.twitter.com/WmsZoyzwfO — sunrise, parabellvm (@manicpixiedb) June 17, 2025

Но есть и те, кто критикует НМТ. Так, авторы обвиняют в несоответствии задач тому, что стоило бы называть экзаменом по английскому. Вопросы должны быть на знание, а не логику, приводят аргументы некоторые украинцы.

Справедливості заради у нмт з англійської є один врєдний моментик. Він криється у завданнях де дається неповний текст і речення які треба в ньому вставити. Доволі часто буває, що підходять одразу декілька питань і різниця між ними мінімальна :’) — Осетр (@Awgawganec) June 16, 2025

Не виправдовуйте непрофесійність команди, що складає тести.Там багато помилок та двозначних відповідей.Як можна рік! працювати та зробити тест не ідеально?Як можна включити до тесту аудіювання, де людина говорить наче у неї немає зубів? Навіщо у англ мові запитання на логіку? — ElenDL (@garkusha_elena) June 16, 2025

особисто у мене більше дойоб до оцінювання. через те що завдання іноді відверто тупі можна зробити 1-2 помилки просто не розуміючи що від тебе хочуть. бо це часто тест на логіку а не рівень мови і 9 балів за одну помилку (яка НЕ показує рівень мови бзв) то якось жирно — nana at best ψ (@forestalienn) June 16, 2025

Пройти тестирование по английскому согласился еще один носитель языка — директор онлайн-школы английского языка Дэниел Брумфилд. Он заявил, что вопросы плохо сформулированы, но тест несложен для носителя. Ему удалось сдать тест на 200 баллов.

Один з моїх студентів поділився зі мною цим дописом, тож, звісно, ​​я захотів спробувати скласти іспит. Запитання, звичайно, погано сформульовані, але тест насправді не такий складний для носія англійської мови. Ці “викладачі” надзвичайно неосвічені. pic.twitter.com/ddKgCassF1 — Daniel Broomfield 🇺🇦🇬🇧 (@Brooms1989) June 16, 2025

Соответствует ли НМТ-2025 уровню украинских учеников

Репетитор по английскому языку Ольга Драйман рассказала в комментарии vikna.tv, что теста НМТ-2025 собственными глазами еще не видела, ведь его нет в публичном доступе. Однако уже слышала первые отзывы от своих учеников:

— Всем было очень тяжело. Студенты, с которыми мы шли на уровень 180-185 баллов, проделывая тесты предыдущих лет, получили 150 баллов. Их общий уровень был хороший, но все сказали, что было очень тяжело, были непонятны тексты для чтения.

По ее мнению, школа не дает того уровня подготовки, который требует НМТ. Так что если хочешь сдать на высокий балл, нужно дополнительно готовиться с репетитором.

— Без дополнительной подготовки это нереально. Или это должна быть школа, которая очень хорошо готовит, но таких школ у нас почти нет. У нас немного школ в Украине, которые дают уровень B1 по окончании 11 классов.

А для того чтобы на отлично сдать НМТ, а это 185+, нужно иметь уровень B1 или даже B2. Школа такой подготовки не дает.

— В школе фокусируются на общем английском, там есть и письмо, и слушание, и говорение. А тест требует только грамматики и чтения.

Из-за фокуса на другие аспекты дети не концентрируют внимание на тех задачах, которые важны для сдачи НМТ. Репетиторство может помочь наверстать эти пробелы.

К тому же, по мнению Ольги, НМТ не может показать реальный уровень знаний учеников:

— Английский — это язык, который должен понимать на слух и отвечать ртом, то есть должен быть Listening и Speaking. В тесте этого нет совершенно.

Создателям НМТ обвиняли в заимствовании задач из международного языкового экзамена IELTS. Мы рассказывали, действительно ли это так.

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