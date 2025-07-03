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Что не так с НМТ по английскому? Разбор с учениками, репетиторами и носителями языка

Ирина Танасийчук, журналист сайта 03 июля 2025, 18:00
Что не так с НМТ по английскому? Разбор с учениками, репетиторами и носителями языка
Фото Depositphotos

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