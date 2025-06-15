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Споры НМТ: заимствовали ли задания из международного языкового экзамена IELTS

Мария Дзюба, редактор сайта 15 июня 2025, 15:00
Споры НМТ: заимствовали ли задания из международного языкового экзамена IELTS
Фото Pexels

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