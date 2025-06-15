В этом году Национальный мультипредметный тест (НМТ) по английскому языку оказался в центре внимания среди выпускников.

Некоторые абитуриенты и репетиторы утверждают, что якобы обнаружили в тестах НМТ задания, заимствованные из международного экзамена IELTS.

В частности, речь идёт о фрагментах текста, использованных для грамматических заданий.

Однако Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) категорически отрицает эти обвинения.

В чём разница между НМТ и IELTS?

Прежде чем углубляться в суть обвинений, важно понимать различия между этими двумя тестами:

НМТ по английскому языку рассчитан на проверку уровня владения языком от B1 до B2, причём большинство заданий соответствуют именно уровню B1. Это означает, что выпускник должен уметь понимать речь, переписываться и общаться в повседневных ситуациях, во время путешествий, учёбы или работы.

IELTS (International English Language Testing System) — это глобальный тест, который может сдавать человек с любым уровнем знания языка (от A1 до C2). Он преимущественно используется для подтверждения высокого уровня владения английским для образования или работы за границей.

Позиция УЦОКО: заимствований нет, но есть объяснение

В УЦОКО подчёркивают, что не имеют права заимствовать чужие тестовые задания, включая вопросы из IELTS или других международных тестов.

Специалисты Центра долго не могли понять, на чём основываются обвинения, пока специальный поиск не помог выявить источник информации.

Оказалось, что в тесте НМТ от 2 июня действительно был использован текст, который ранее появлялся на бесплатном веб-сайте для подготовки к IELTS, созданном некой блогером.

Однако в УЦОКО подчеркнули, что для нужд НМТ был использован лишь фрагмент оригинального текста, который значительно сократили и упростили.

Споры НМТ: заимствовали ли задания из международного языкового экзамена IELTS / 3 Фотографии

Задания к нему были сформулированы к отдельным лексическим и грамматическим конструкциям, что, по мнению Центра, делает различия в использовании текста и специфике заданий очевидными.

УЦОКО объясняет, что и другие тестовые задания по английскому языку для нынешнего НМТ разработаны на основе аутентичных англоязычных текстов из свободного доступа.

Это могут быть материалы из печатных газет, журналов, интернет-изданий, различных буклетов и реклам, художественной литературы.

Однако все эти тексты адаптируются в соответствии с поставленными методическими целями тестирования.

Что такое НМТ?

Национальный мультипредметный тест (НМТ) был введён в 2022 году в качестве замены внешнему независимому оцениванию (ВНО) из-за войны.

Он состоит из трёх обязательных частей: украинского языка, математики и истории Украины. Позже к НМТ добавили ещё один обязательный предмет на выбор.

Тест НМТ по английскому языку включает две части — Чтение и Использование языка, которые содержат 32 задания различных типов (тестовые, установление соответствия, заполнение пропусков).

В этом году английский язык стал самым популярным предметом по выбору, его сдавали 37% выпускников.

Ранее мы рассказывали, есть ли возможность пересдать Национальный мультипредметный тест (НМТ), какие условия и правила для выпускников, и как это влияет на их дальнейшие планы.

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