Для тебе Освіта

Суперечки НМТ: чи запозичували завдання з міжнародного мовного іспиту IELTS

Марія Дзюба, редакторка сайту 15 Червня 2025, 15:00
Суперечки НМТ: чи запозичували завдання з міжнародного мовного іспиту IELTS
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь