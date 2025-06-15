Цьогорічний Національний мультипредметний тест (НМТ) з англійської мови опинився в центрі обговорень серед випускників.

Деякі абітурієнти та репетитори заявляють, що нібито виявили в тестах НМТ завдання, запозичені з міжнародного іспиту IELTS.

Зокрема, йдеться про фрагменти тексту, використані для граматичних завдань.

Проте Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) категорично заперечує ці звинувачення.

У чому різниця між НМТ та IELTS?

Перш ніж занурюватися в суть звинувачень, важливо розуміти відмінності між цими двома тестами:

НМТ з англійської мови розрахований на перевірку рівня володіння мовою від B1 до B2, причому більшість завдань відповідають саме рівню B1. Це означає, що випускник повинен вміти розуміти мову, листуватися та спілкуватися в повсякденних ситуаціях, під час подорожей, навчання чи роботи.

IELTS (International English Language Testing System) — це глобальний тест, що може бути складений людьми з будь-яким рівнем знання мови (від A1 до C2). Він переважно використовується для підтвердження високого рівня володіння англійською для навчання або працевлаштування за кордоном.

Позиція УЦОЯО: запозичень немає, але є пояснення

В УЦОЯО наголошують, що не мають права запозичувати чужі тестові завдання, включно із запитаннями з IELTS чи інших міжнародних тестів.

Фахівці Центру довго не могли зрозуміти, на чому ґрунтуються звинувачення, доки спеціальний пошук не допоміг виявити джерело інформації.

Виявилося, що в тесті НМТ від 2 червня дійсно був використаний текст, який раніше з’являвся на безкоштовному вебсайті для підготовки до IELTS, створеному певною блогеркою.

Однак в УЦОЯО підкреслили, що для потреб НМТ був використаний лише фрагмент оригінального тексту, який значно скоротили та спростили.

Суперечки НМТ: чи запозичували завдання з міжнародного мовного іспиту IELTS / 3 Фотографії

Завдання до нього були сформульовані до окремих лексичних і граматичних конструкцій, що, на думку Центру, робить відмінності у використанні тексту та специфіці завдань очевидними.

УЦОЯО пояснює, що й інші тестові завдання з англійської мови для цьогорічного НМТ розроблені на основі автентичних англомовних текстів з вільного доступу.

Це можуть бути матеріали з газет, журналів, інтернет-видань, рекламних буклетів та художньої літератури.

Проте всі ці тексти адаптуються відповідно до методичних цілей тестування.

Що таке НМТ?

Національний мультипредметний тест (НМТ) був запроваджений у 2022 році як заміна зовнішньому незалежному оцінюванню (ЗНО) через війну.

Він складається з трьох обов’язкових частин: української мови, математики та історії України. Згодом до НМТ додали ще один обов’язковий предмет на вибір.

Тест НМТ з англійської мови включає дві частини – Читання та Використання мови, які містять 32 завдання різних типів (тестові, встановлення відповідності, заповнення пропусків).

Цього року англійська мова стала найпопулярнішим предметом на вибір, її складали 37% випускників.

Раніше ми розповідали, чи є можливість перездавати Національний мультипредметний тест (НМТ), які умови та правила для випускників, і як це впливає на їхні подальші плани.

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