Як стати майстром манікюру з нуля у 2027 році

Майстер манікюру — одна з небагатьох професій, яку можна опанувати за місяць-два і в якій перші гроші з’являються ще під час навчання. Розбираємося, скільки насправді коштує вхід у нейл-сферу у 2027 році, що доведеться купити і коли ці витрати повернуться.

Чому в професію йдуть саме зараз

За останні роки тисячі українок змінили місто, роботу або й усе одразу. Нейл-сфера в такій ситуації приваблює трьома речами: низьким порогом входу, гнучким графіком і тим, що ремесло “переїжджає” разом із майстром. Клієнти на манікюр є і у великому місті, і в райцентрі.

Ще одна причина — можливість почати без оренди та найманих працівників. Багато майстрів перші місяці працюють удома або орендують робоче місце в салоні на кілька днів на тиждень, поєднуючи це з основною роботою чи доглядом за дитиною.

Скільки заробляє майстер манікюру

За даними Work.ua, у листопаді 2026 року медіанна зарплата майстра манікюру в Україні становить 36 000 грн. Це на 20% більше, ніж рік тому. Більшість вакансій пропонує від 22 000 до 57 000 грн.

Найвищі зарплати — у Києві та Миколаєві (42 500 грн) й Одесі (40 000 грн). У Львові медіана становить 35 000 грн, у Дніпрі — 30 500 грн, у Харкові — 29 000 грн.

Важливо розуміти, що ці цифри стосуються майстрів із напрацьованою базою клієнтів. Салони зазвичай платять відсоток від наданих послуг, тож дохід новачка в перші місяці буде помітно нижчим і зростатиме разом із записом.

Навчання: скільки триває і скільки коштує

Базовий курс “з нуля” в Україні коштує здебільшого від 8 000 до 15 000 грн. Трапляються й дешевші експрес-програми за 6 000–7 000 грн, і розширені за 20 000 грн, куди входять педикюр та нарощування.

Тривалість — від п’яти-шести інтенсивних днів до 15–20 занять упродовж місяця. Обираючи школу, варто дивитися не на ціну, а на три речі:

скільки моделей ви відпрацюєте власноруч, а не “подивитеся, як робить викладач”;

чи є в програмі дезінфекція і стерилізація інструментів;

чи надає школа матеріали та моделей, чи їх треба шукати самостійно.

Курс дає базу, але не швидкість. Перші 30–50 робіт майстри зазвичай роблять на знайомих за ціною матеріалів — це нормальний етап, а не втрачений час.

Що купити на старті

Стартовий набір ділиться на дві частини: обладнання, яке купують один раз, і матеріали, які доведеться регулярно поповнювати.

Обладнання:

LED/UV-лампа для полімеризації;

фрезер і базовий набір фрез;

настільна витяжка — пил від опилювання шкідливий і для майстра, і для клієнта;

сухожарова шафа для стерилізації та засоби для дезінфекції;

кусачки, ножиці, пушер — краще одразу два-три комплекти, щоб не чекати на стерилізацію між клієнтами.

Матеріали:

база, топ і палітра з 15–20 ходових відтінків гель-лаку;

знежирювач, праймер, рідина для зняття липкого шару;

пилки, бафи, безворсові серветки, рукавички, маски;

олія для кутикули та крем для рук.

Окрема стаття витрат — моделювання. Воно не обов’язкове в перший місяць, але саме за цю послугу клієнти платять більше, тож майстри опановують її одразу після базового манікюру. Для роботи знадобляться гелі для нарощування нігтів, верхні або паперові форми та пензлі. Новачкам зручніше починати з гелів середньої в’язкості: вони не розтікаються і дають час вирівняти форму.

— Найчастіша історія — коли початківець купує величезну палітру кольорів, а економить на базі та лампі. Має бути навпаки: саме від бази й якісної полімеризації залежить, чи протримається покриття три тижні і чи повернеться клієнт, — каже Юлія Соколова, власниця магазину матеріалів для манікюру thejnails.

Скільки коштує старт і коли він окупиться

Разом із навчанням вхід у професію обійдеться орієнтовно в 25 000–50 000 грн. Розкид залежить передусім від класу обладнання.

Щодо окупності — проста арифметика. Якщо майстер-початківець приймає двох клієнтів на день за ціною 500 грн і працює 20 днів на місяць, виручка становитиме 20 000 грн. Після витрат на матеріали залишається близько 16 000–17 000 грн, тобто вкладення повертаються за два-три місяці стабільного запису.

Реальний термін зазвичай довший — чотири-шість місяців, бо база клієнтів не з’являється за тиждень. До того ж майстру, який працює на себе, потрібно зареєструвати ФОП і закласти в бюджет податки.

Типові помилки початківців

Економія на стерилізації. Кварцова “кулька” чи ультрафіолетова коробка не замінюють сухожар. Це питання безпеки клієнта і репутації майстра.

Робота без рукавичок і витяжки. Постійний контакт шкіри з незатверділим гелем і пилом — головна причина алергії, через яку майстри залишають професію.

Матеріали невідомого походження. Дешеві гелі без складу на етикетці частіше дають відшарування і подразнення. Купувати варто в продавців, які можуть показати документи на продукцію.

Занижена ціна “назавжди”. Низький прайс виправданий на перші десятки робіт. Далі його треба піднімати, інакше повний запис не покриватиме навіть витрати.

Відсутність портфоліо. Фото кожної вдалої роботи при денному світлі — безкоштовна реклама, яка приводить перших незнайомих клієнтів.

Чи варто починати

Нейл-сфера не обіцяє швидких грошей, але дає зрозумілий шлях: місяць навчання, кілька місяців практики і дохід, який залежить від власних рук, а не від штатного розпису. Тим, хто планує старт у 2027 році, варто почати з трьох кроків: обрати курс із практикою на моделях, скласти список покупок без зайвого і чесно порахувати, скільки місяців ви готові працювати на репутацію.

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