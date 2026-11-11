Как стать мастером маникюра с нуля в 2027 году

Мастер маникюра – одна из немногих профессий, которой можно овладеть за месяц-два и в которой первые деньги появляются еще во время учебы. Разбираемся, сколько действительно стоит вход в нейл-сферу в 2027 году, что придется купить и когда эти расходы вернутся.

Почему в профессию идут именно сейчас

За последние годы тысячи украинок сменили город, работу или все сразу. Нейл-сфера в такой ситуации привлекает тремя вещами: низким порогом входа, гибким графиком и тем, что ремесло “переезжает” вместе с мастером. Клиенты на маникюр есть и в большом городе и в райцентре.

Еще одна причина – возможность начать без аренды и наемных работников. Многие мастера первые месяцы работают дома или арендуют рабочее место в салоне на несколько дней в неделю, совмещая это с основной работой или уходом за ребенком.

Сколько зарабатывает мастер маникюра

По данным Work.ua, в ноябре 2026 медианная зарплата мастера маникюра в Украине составляет 36 000 грн. Это на 20% больше, чем годом ранее. Большинство вакансий предлагает от 22 000 до 57 000 грн.

Самые высокие зарплаты – в Киеве и Николаеве (42 500 грн) и Одессе (40 000 грн). Во Львове медиана составляет 35 000 грн, в Днепре – 30 500 грн, в Харькове – 29 000 грн.

Важно понимать, что эти цифры относятся к мастерам с наработанной базой клиентов. Салоны обычно платят процент от предоставленных услуг, так что доход новичка в первые месяцы будет заметно ниже и будет расти вместе с записью.

Обучение: сколько длится и сколько стоит

Базовый курс “с нуля” в Украине стоит от 8 000 до 15 000 грн. Случаются и более дешевые экспресс-программы за 6 000–7 000 грн, и расширенные за 20 000 грн, куда входят педикюр и наращивание.

Продолжительность – от пяти-шести интенсивных дней до 15–20 занятий в течение месяца. Выбирая школу, следует смотреть не на цену, а на три вещи:

сколько моделей вы отработаете собственноручно, а не “посмотрите, как делает преподаватель”;

есть ли в программе дезинфекция и стерилизация инструментов;

предоставляет ли школа материалы и моделей, или их нужно искать самостоятельно.

Курс дает базу, но не скорость. Первые 30–50 работ мастера обычно делают на знакомых по цене материалов — это нормальный этап, а не потерянное время.

Что купить на старте

Стартовый набор делится на две части: покупаемое один раз оборудование и материалы, которые придется регулярно пополнять.

Оборудование:

LED/UV-лампа для полимеризации;

фрезер и базовый набор фрез;

настольная вытяжка — пыль от опыления вредна и для мастера, и для клиента;

сухожарный шкаф для стерилизации и средства для дезинфекции;

кусачки, ножницы, пушер — лучше сразу два-три комплекта, чтобы не ждать стерилизации между клиентами.

Материалы:

база, топ и палитра из 15–20 ходовых оттенков гель-лака;

обезжириватель, праймер, жидкость для снятия липкого слоя;

пилы, бафы, безворсовые салфетки, перчатки, маски;

масло для кутикулы и крем для рук.

Отдельная статья расходов – моделирование. Оно не обязательно в первый месяц, но именно за эту услугу клиенты платят больше, поэтому мастера овладевают ее сразу после базового маникюра. Для работы понадобятся гели для наращивания ногтей, верхние или бумажные формы и кисти. Новичкам удобнее начинать с гелей средней вязкости: они не растекаются и дают время выровнять форму.

— Частая история — когда новичок покупает огромную цветовую палитру, а экономит на базе и лампе. Должно быть наоборот: именно от базы и качественной полимеризации зависит, продержится ли покрытие три недели и вернется ли клиент, — говорит Юлия Соколова, владелица магазина материалов для маникюра thejnails.

Сколько стоит старт и когда он окупится

Вместе с обучением, вход в профессию обойдется ориентировочно в 25 000–50 000 грн. Разброс зависит прежде всего от класса оборудования.

Относительно окупаемости – простая арифметика. Если начинающий мастер принимает двух клиентов в день по цене 500 грн и работает 20 дней в месяц, выручка составит 20 000 грн. После расходов на материалы остается около 16 000–17 000 грн, то есть вложения возвращаются за два-три месяца стабильной записи.

Реальный срок обычно длиннее — четыре-шесть месяцев, потому что база клиентов не появляется через неделю. К тому же мастеру, работающему на себя, нужно зарегистрировать ФЛП и заложить в бюджет налоги.

Типичные ошибки начинающих

Экономия на стерилизации. Кварцевый “шарик” или ультрафиолетовая коробка не заменяют сухожар. Это вопрос безопасности клиента и репутации мастера.

Работа без перчаток и вытяжки. Постоянный контакт кожи с незатвердевшим гелем и пылью – главная причина аллергии, по которой мастера покидают профессию.

Материалы неизвестного происхождения. Дешевые гели без состава на этикетке чаще дают отслоение и раздражение. Покупать следует у продавцов, которые могут показать документы на продукцию.

Заниженная цена “навсегда”. Низкий прайс оправдан на первые десятки работ. Дальше его нужно поднимать, иначе полная запись не будет покрывать даже расход.

Отсутствие портфолио. Фото каждой удачной работы при дневном свете – бесплатная реклама, которая приводит первых незнакомых клиентов.

Стоит ли начинать

Нейл-сфера не обещает скорых денег, но дает понятный путь: месяц обучения, несколько месяцев практики и доход, зависящий от собственных рук, а не от штатного расписания. Тем, кто планирует старт в 2027 году, стоит начать с трех шагов: выбрать курс с практикой на моделях, составить список покупок без лишнего и честно посчитать, сколько месяцев вы готовы работать на репутацию.

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