Стиль життя Свята

Привітання з 1 вересня в умовах війни: слова підтримки та натхнення у віршах та прозі

Ольга Петухова, редакторка сайту 01 Вересня 2025, 17:30 7 хв.
Привітання з 1 вересня
Привітання з 1 вересня у віршах та прозі Фото Pixabay

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь