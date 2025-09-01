Без радісних фото на 1 вересня? Омбудсман закликав батьків не викладати у соцмережі дітей

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вирішив нагадати батькам про правила безпеки дітей. Сьогодні, коли починається новий навчальний рік і батьки підуть на урочистості, там неодмінно фотографуватимуть дітей.

Та чи варто викладати кудись ці фото? Розповідаємо детальніше, про що застерігає омбудсмен.

Лубінець закликав батьків не поширювати фото дітей у соцмережах

Омбудсман Дмитро Лубінець напередодні 1 вересня та шкільних урочистостей нагадав батькам про права дітей. Він закликав учителів та батьків відповідально поставитися до фотозйомок та поширення цих фото у соцмережах.

Зазвичай 1 вересня батьки радо діляться фотографіями своїх дітей з щемливими підписами, адже перший або останній дзвоник — велика радість. А урочисті свята нині бувають у нас не так часто.

Та потрібно пам’ятати не лише про свої почуття й емоції, а й дитячі. А ще — про цифрову безпеку.

Водночас варто пам’ятати, що зображення дитини є її персональними даними, і їх публікація у відкритому доступі може становити загрозу для безпеки та приватності.

Омбудсман посилається на Статтю 32 Конституції України, де йдеться про право на приватність для кожної дитини. Тож не роби фото та не публікуй їх у соцмережах, якщо дитина на це згоди не дає.

Закликаю батьків та вчителів відповідально ставитися до поширення зображень дітей у соцмережах. Найкращий спосіб захистити дитину — утриматися від публікації її фото у відкритому доступі.

Крім того, якщо 1 вересня ти робиш групові фото, де є інші діти та вчителі, на це також потрібен дозвіл усіх, хто є на фото. Окремий дозвіл потрібен на публікацію таких світлин. Або ж обличчя дітей, батьки яких не дозволяють викладати фото, доведеться заретушувати.

Діти мають право на приватність, і саме на дорослих лежить відповідальність за дотримання цього права.

Та крім загрози від росіян, на всіх нас нависає небезпека використання наших фото штучним інтелектом. Як ШІ використовує фото дітей для сайтів 18+?

Фото: головна редакторка Вікна-Новини Марія Бєляєва

