Для тебе Твоя безпека

Без радісних фото на 1 вересня? Омбудсман закликав батьків не викладати у соцмережі дітей

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 01 Вересня 2025, 11:00
фото на 1 вересня
Омбудсман закликав не публікувати фото дітей

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь