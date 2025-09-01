Для тебя Твоя безопасность

Без радостных фото на 1 сентября? Омбудсман призвал родителей не выставлять в соцсети детей

Анастасия Грубрина, журналист сайта 01 сентября 2025, 11:00
фото на 1 сентября
Омбудсман призвал не публиковать фото детей

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь