Без радостных фото на 1 сентября? Омбудсман призвал родителей не выставлять в соцсети детей

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец решил напомнить родителям о правилах безопасности детей. Сегодня, когда начинается новый учебный год и родители пойдут на торжества, там обязательно будут фотографировать детей.

Но стоит ли куда-то выкладывать эти фото? Рассказываем подробнее, о чем предостерегает омбудсмен.

Лубинец призвал родителей не распространять фото детей в соцсетях

Омбудсмен Дмитрий Лубинец накануне 1 сентября и школьных торжеств напомнил родителям о правах детей. Он призвал учителей и родителей ответственно отнестись к фотосъемкам и распространению этих фото в соцсетях.

Обычно 1 сентября родители с удовольствием делятся фотографиями своих детей с щемящими подписями, ведь первый или последний звонок — большая радость. А торжественные праздники сейчас бывают у нас не так часто.

Но нужно помнить не только о своих чувствах и эмоциях, но и о детских. А еще — о цифровой безопасности.

В то же время следует помнить, что фотографии ребенка является его персональными данными, и их публикация в открытом доступе может представлять угрозу безопасности и конфиденциальности.

Омбудсман ссылается на Статью 32 Конституции Украины, где сказано о праве на конфиденциальность для каждого ребенка. Так что не делай фото и не публикуй их в соцсетях, если ребенок на это согласия не дает.

Призываю родителей и учителей ответственно относиться к распространению фото детей в соцсетях. Лучший способ защитить ребенка — воздержаться от публикации его фото в открытом доступе.

Кроме того, если 1 сентября ты делаешь групповые фото, где есть другие дети и учителя, на это нужно разрешение всех, кто есть на фото. Отдельное разрешение нужно на публикацию таких фотографий. Или же лица детей, родители которых не разрешают выкладывать фото, придется заретушировать.

Дети имеют право на конфиденциальность, и именно на взрослых лежит ответственность за соблюдение этого права.

Но, кроме угрозы от россиян, на всех нас нависает опасность использования наших фото искусственным интеллектом. Как ИИ использует фото детей для сайтов 18+?

Фото: главный редактор Вікна-Новини Мария Беляева

