Не только с согласия родителей. Кто и как может фотографировать чужих детей

Сейчас, кажется, попасть на чьи-то фото или видео — очень легко. Хочешь ты этого или нет. На улицах города снимают развлекательные ролики, опрашивают граждан и готовят контент. А как насчет детей в школах? Явление учителей-блогеров также стремительно распространяется, где они рассказывают о профессии или снимают свои учительские будни.

Не все родители могут соглашаться с тем, чтобы их ребенка фотографировали и снимали в школе. На это могут быть много причин — родители-военные, дискомфорт ребенка, стремление к более спокойной жизни и т.д.

Могут ли фотографировать и снимать ребенка в школе без разрешения родителей? Об этом больше рассказала образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

Могут ли ребенка фотографировать в школе без разрешения родителей

Омбудсмен привела немало других примеров, для которых школы могут использовать фото детей и проводить фотосессии: для сайта школы, для ведения страниц в социальных сетях, отчеты о работе, участия в мероприятиях, поездках и экскурсиях.

Чаще всего фото детей во время обучения или других активностей публикуют, как ни странно, не для родителей, а скорее для отчетности. Такие требования перед учителями могут выдвигать директора, органы управления образования. Более того, они могут публиковать эти фото на своих страницах.

Иногда такая информация может попасть к людям, которые своими действиями могут навредить ребенку, например, совершать кибербуллинг, хакерство, мошенничество или шантаж, — напоминает омбудсмен.

Кроме того, по фото можно идентифицировать ребенка, его родителей, место жительства и время пребывания ребенка в школе. В условиях войны эти обстоятельства только усложняются.

Сама фото- или видеосъемка может нарушать права ребенка. Поэтому учителя и работники учебных заведений должны соблюдать определенные правила, подготовленные омбудсменом по образованию и Украинским Хельсинкским союзом.

Учитывая возраст детей, они не могут самостоятельно отдавать себе отчет в возможных последствиях фотосессий. Так что учителя должны получать согласие обоих родителей. Съемка не может проходить даже в случае, если родители дали на нее разрешение, а ребенок — нет.

По Гражданскому кодексу не установлена ​​форма согласия. Это может быть как устное согласие, так и письменное. Следует знать и о факте молчаливого согласия — когда человек не выражает ни согласия, ни отрицания. Если он молчит — значит дает согласие на фото или видеофиксацию.

Заметим: молчаливое согласие предполагает, что родители находились рядом с ребенком, знали и видели, что его снимают на фото или видеокамеру, но не высказали своих возражений по поводу проведения съемки.

Лучше всего получать письменные разрешения на съемку ребенка. Согласие должно быть получено до начала съемки.

Некоторые школы практикуют получение согласия у родителей на съемку их детей с определенной целью на длительный срок, отмечая, что оно будет действовать, пока родители не захотят его изменить или отозвать.

Подытожим основное:

фотографировать ребенка можно только с его согласия и его родителей;

согласие на фотографирование и использование фото — это два разных вида согласия;

публиковать фото с ребенком можно с его согласия и его родителей;

повторно использовать фото ребенка можно с его согласия и его родителей.

Во всех других случаях процесс фотографирования и публикации фото не является правомерным. Это касается не только школы, но и другой среды, где может проводиться съемка.

Также образовательный омбудсмен призвала органы образования не требовать от учителей и школ отчетности в форме фото детей — это дополнительная нагрузка, которой можно избежать.

