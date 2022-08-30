Использование интернета должно быть безопасным — как сохранить приватность ребенка в сети

Трудно представить современных детей без гаджета и интернета. Еще с детства они умеют разблокировать телефон или включить ноутбук и найти любимые мультфильмы.

Родители сейчас тоже любят демонстрировать достижения детей через социальные сети, делятся фото и видео и не задумываются, что это может представлять опасность.

Эксперт образовательного проекта #stop_sexтинг Алина Касилова рассказала УП.Життя, как настроить приватность детей в социальных сетях во время войны.

Как сохранить частные данные

Прежде всего, нужно пытаться сохранить частные данные.

Сайты

Не стоит оставлять на подозрительных сайтах информацию о себе. Также родители могут сохранить вкладки браузера с сайтами, которые ребенок чаще всего использует. Если он будет каждый раз искать сайт через поисковую систему, то может наткнуться на сайт мошенников. Можно даже не заметить, как они немного изменили адрес ссылки.

Приложения и ссылки

Помни, что загружать приложения и игры на компьютер или телефон стоит только с проверенных официальных сайтов. Не переходи по подозрительным ссылкам, особенно если их отправил незнакомый человек. Предупредите об этом ребенка.

Сообщения

Мошенники часто любят отправлять сообщения, например, “Вы выиграли приз, позвоните по указанному номеру/отправьте ваши данные” или “Срочно нуждаюсь в средствах” и т.д.

Подобные сообщения мошенники используют для получения данных пользователей, а затем использовать их в своих целях.

Как сохранить приватность детей в интернете

Еще в малом возрасте, когда дети не могут вести свои социальные сети, родители практически делают это за них. Они выкладывают фото из дома, садика, школы и т.д. Но всегда перед тем как загрузить фото в интернет, стоит обратить внимание на несколько вещей.

Прежде всего, нужно заботиться о комфорте ребенка. Спроси, не против ли он, если ты поделишься его фото. Если ты получаешь согласие, выберите фото вместе.

Убедись, что ребенок на фото одет.

Проверь, нет ли на фото частной информации: номера школы, садика, номеров телефонов на доске, или машины. Не указывай геолокацию в постах.

Не публикуй смешные фото ребенка. Ведь когда она вырастет, из-за таких фото могут насмехаться в детском коллективе.

Думай о том, не навредит ли такая публикация приватности или репутации ребенка сейчас или в будущем.

Сейчас дети все больше проводят времени за ноутбуком из-за дистанционного обучения. Раньше мы рассказывали, как организовать обучение дома, чтобы ребенок не ленился заниматься.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!