7000 грн ежемесячно на ребенка до года: как родителям будут выплачивать средства

С 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, который существенно меняет систему государственной поддержки семей с детьми.

Главными нововведениями стали увеличение единовременного пособия при рождении ребенка до 50 000 грн и введение дополнительной ежемесячной выплаты в размере 7 000 грн — подробности читай в материале.

Минсоцполитики объясняет о выплатах для новорожденных

Первый заместитель министра социальной политики Людмила Шемелинец сообщила, что для родителей, чьи дети появились на свет с начала этого года, предусмотрен новый алгоритм выплат. Единовременное пособие — сумма выросла до 50 000 грн. В отличие от предыдущих лет, теперь вся сумма выплачивается одним платежом сразу после рождения.

Кроме того, введена ежемесячная выплата в размере 7 000 грн, которая начисляется до момента, пока ребенку не исполнится один год. Эти средства предназначены для приобретения товаров первой необходимости для младенца. Заявление на получение этих средств можно подать в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Важно относительно сроков для “прошлогодних” детей: если ребенку исполнился год в январе 2026 года, родители имеют право на одну выплату (7 000 грн). Если год исполняется в феврале — на две выплаты (за январь и февраль) и так далее.

Заявление на эти средства пока нужно подать до конца месяца, следующего за месяцем рождения ребенка, однако Минсоцполитики планирует продлить этот срок до трех месяцев.

После того, как ребенку исполнится один год, родители могут воспользоваться программой еЯсла. Она предусматривает ежемесячную выплату в размере 8 000 грн при условии, что мать или законный представитель ребенка вышли на работу на полный рабочий день.

На что можно потратить средства еЯсла:

Оплата частных детских садов.

Питание в коммунальных садах.

Оплата услуг няни.

Детские кружки и секции.

Каждая семья имеет возможность получить надлежащую поддержку максимально быстро и без лишней бюрократии.

