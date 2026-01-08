Пакет малыша 2026: что нужно знать украинцам об услуге в этом году

С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу некоторые обновления, которые значительно расширили финансовую поддержку семей при рождении ребенка.

Одним из ключевых элементов этой помощи остается Пакунок малюка (беби-бокс), стоимость которого напрямую зависит от прожиточного минимума. Читай в материале, что нужно знать о Пакунке малюка в 2026 году.

Пакунок малюка в 2026 году: что нужно знать

Поскольку с начала года прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет вырос до 2 817 гривен, денежный эквивалент пакета теперь составляет 8 451 грн.

Помощь включает более 90 наименований товаров, необходимых для ухода за младенцем в первые месяцы жизни. В состав пакета входят:

подгузники;

пеленки различных видов;

большой набор одежды;

постельное белье;

развивающие игрушки;

а также средства гигиены для малыша и матери.

Получить его можно непосредственно в роддоме сразу после рождения ребенка. Однако если на момент выписки его не было в наличии, родители могут подать заявление в органы социальной защиты или через ЦНАП в течение 30 дней после родов.

Для семей, которые не хотят брать помощь в том виде, в котором его выдает государство, есть возможность получить эти же средства на специальный счет.

Кроме непосредственно Пакунка малюка, с 2026 года введены дополнительные меры стимулирования рождаемости. В частности, для детей до одного года установлена ежемесячная выплата в размере 7 000 гривен, которая дополняет стандартные выплаты.

