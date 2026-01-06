Как оформить 50000 грн при рождении ребенка и 7000 грн ежемесячно: советы для родителей

С января 2026 года уже начали начислять выплаты при рождении ребенка в размере 50000 гривен единовременно, а также 7000 грн ежемесячно.

Читай в материале, как оформить каждую выплату на ребенка в Украине и какие документы нужно иметь.

Как оформить 50000 грн на ребенка: что для этого нужно

Как оформить 50000 гривен на ребенка до года онлайн

Для того, чтобы оформить выплаты на ребенка, следует:

Зарегистрироваться или авторизоваться в приложении Дія или на сайте diia.gov.ua; Заполнить онлайн-форму и выбрать дополнительные услуги, которые ты планируешь заказать; Заверить личность электронной подписью.

Отметим, что второму родителю необходимо подтвердить заявление своей электронной подписью, в случае, если родители не состоят в официальном браке, родители имеют разные фамилии, а также тогда, когда помощь при рождении будет получать мать, а заявление подает отец, или наоборот.

Заявление о рождении будет отправлено автоматически в выбранный отдел ДРАЦС. Как только свидетельство о рождении будет готово, ты получишь письмо на электронную почту.

Как оформить выплаты 50000 гривен на ребенка офлайн

Чтобы подать заявку на средства офлайн, следует следовать этой инструкции:

Обратись к администратору услуги єМалятко в роддоме или в отделение ЦНАП или ДРАГС. При себе должны быть оригиналы паспортов обоих документов и номер медицинского заключения о рождении ребенка. Если его нет, то должны выдать медицинское свидетельство старого образца (форма 103/о). При заполнении заявления необходимы оба родителя, если они не состоят в официальном браке, или же имеют разные фамилии или нотариально заверенную доверенность и согласие отсутствующего из родителей на присвоение фамилии ребенку.

Кроме паспортов, также есть документы, которые стоит взять с собой:

идентификационные номера обоих родителей (при наличии);

данные из свидетельства о браке (дата, место и орган, заключивший брак);

уникальный номер записи в реестре хотя бы одного из родителей (для присвоения УНЗР ребенку);

номер банковского счета в формате IBAN, на который будет поступать помощь.

Читать по теме ”єЯсла”: появилась ли возможность оформить выплаты в 2025 году Кто имеет право подавать заявку на участие в программе?

Также отметим, что есть несколько причин, по которым ты не сможешь оформить деньги на ребенка:

у ребенка уже есть свидетельство о рождении;

в роддоме выдали медицинское свидетельство о рождении старого образца (форма 103/о) — только в случае оформления услуги онлайн;

в случае оформления услуги онлайн; ребенок родился вне лечебного учреждения или за пределами Украины;

один из родителей имеет гражданство другой страны;

брак между отцом и матерью заключен в другой стране.

Как оформить 7000 грн на ребенка до родов

Кроме этих социальных выплат также устанавливается дородовая помощь беременным незастрахованным женщинам в размере 7 тысяч гривен на одного ребенка. Отметим, что 100% среднемесячного денежного обеспечения предусмотрено для военнослужащих, полицейских, а также других специальных категорий.

Этот вид выплаты выплачивается в течение 70 дней до родов и 56 дней — после них, однако в случае осложненных родов или рождения двойни или тройни, срок продлевается тоже до 70 суток.

В то же время женщинам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС, средства будут выплачиваться в течение 180 дней. Чтобы получить деньги, женщина может обратиться в отделение ПФУ с такими документами:

документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП (при наличии);

справка ОК-5 (можно заказать в Дии или сразу на приеме в ПФУ);

медицинское заключение о временной нетрудоспособности по беременности и родам.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

Ранее общая сумма выплаты составляла 41280 грн, и только 10320 из них выплачивались сразу. Остальная сумма разбивалась на 26 месяцев, и помощь составляла 860 грн. Отныне единовременная помощь при рождении ребенка составляет 50000 гривен, а ее начисление происходит сразу после родов. На карту деньги поступят в течение 30-45 дней.

В то же время кратно выросло и ежемесячное пособие — отныне каждый месяц будут зачисляться 7000 грн. Эта сумма будет гарантированно предоставляться до тех пор, пока ребенку не исполнится год.

После этого стоит сделать выбор: либо взрослый идет на работу и будет получать по 8 тысяч от государства в рамках программы єЯсла, либо остаться в декрете и воспитывать малыша, пока ему не исполнится три года — в таком случае на карту будут поступать те же 7000 гривен.

Ранее мы писали, что в Украине запустили программу воспитания детей — читай в материале, что такое “Шлях батьківства” и как она поможет родителям.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!