Лучшие поздравления с выпускным в детском саду: трогательные слова для малышей

Еще совсем недавно малыши со слезами на глазах впервые отпускали мамину руку, переступая порог группы, а уже сегодня они гордо стоят с дипломами. Этот праздник всегда переполнен эмоциями, улыбками и легкой грустью.

Чтобы помочь тебе подобрать правильные слова в этот трогательный день, мы подготовили лучшие поздравления с выпускным в детском саду.

Трогательные поздравления для выпускников детского сада от родителей

Когда ребенок прощается с садиком, родителям часто не хватает слов от волнения. Вот теплые варианты, которые растрогают до слез:

Мое маленькое солнышко! Кажется, только вчера я завязывала тебе шнурки в раздевалке, а сегодня ты уже будущий первоклассник. Мы безгранично тобой гордимся! Пусть впереди будет много интересных уроков, верных друзей и легких побед. С праздником тебя!

Наш взрослый ребенок! Сегодня твой первый выпускной. Оставайся таким же любознательным, веселым и добрым человеком. Мы всегда будем рядом, чтобы поддержать тебя на новом школьном пути!

Ты — наша самая большая гордость! В садике ты научился дружить, делиться и познавать мир. Впереди школа — большое и интересное приключение. Смело шагай вперед, у тебя все получится!

Родной наш малыш! Сегодня ты прощаешься с игрушками и готовишься взять в руки настоящий школьный портфель. Не бойся новых вызовов! Школа — это не только уроки и оценки, это увлекательные открытия, веселые перемены и новые горизонты. Сияй ярко, наше солнышко, а мы будем всегда рядом, чтобы держать тебя за руку.

С первым серьезным выпускным, наша радость! Пусть твое детство будет долгим, счастливым и беззаботным. Садик остается позади, но он навсегда подарил тебе умение дружить и мечтать. Впереди целая жизнь, и мы обещаем сделать все, чтобы она была похожа на самую добрую сказку.

Кажется, еще вчера мы учили стишки на праздник осени и лепили снеговиков во дворе садика, а сегодня ты уже стоишь с дипломом выпускника. Это было чудесное, светлое время, наполненное твоим звонким смехом. Шагай в школьную жизнь так же смело и уверенно. Ты способен на все!

Мой самый родной ребенок! Сегодня заканчивается первый важный этап твоей жизни. Ты научился быть самостоятельным, добрым и чутким. Желаю, чтобы на твоем пути встречались только хорошие учителя и верные друзья. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, а мы, твои родители, всегда будем твоим самым главным и надежным тылом.

Искренние поздравления выпускникам детского сада от воспитателей

Для воспитателей этот день тоже особенный, ведь они отпускают в большое плавание своих птенцов.

Наши дорогие детки! Сегодня мы открываем для вас двери во взрослую жизнь. Вы пришли к нам маленькими и неумелыми, а теперь вы — настоящие умники. Пусть школьные годы будут радостными. Мы вас очень любим и всегда будем рады видеть в гостях!

Дорогие наши выпускники! Вы — лучшая группа, которую только можно представить. Мы будем помнить каждую вашу улыбку, каждый рисунок и каждую выученную песенку. Желаем вам легкой учебы и огромного счастья!

Короткие поздравления для выпускников садика (для СМС и открыток)

Если тебе нужны лаконичные пожелания с выпускным в детском саду, чтобы подписать открытку или отправить сообщение крестникам или племянникам, воспользуйтесь этими вариантами:

С первым выпускным! Впереди школа, новые открытия и большие успехи. Верь в себя!

Поздравляю с окончанием садика! Пусть школьный портфель будет легким, а оценки — самыми высокими!

Маленький выпускник, с праздником! Желаю найти в школе лучших друзей и узнать много нового!

Прощай, садик, привет, школа! Пусть твое детство остается таким же беззаботным и ярким!

Пусть твои поздравления с выпускным в детском саду прозвучат искренне и от самого сердца. Этот день навсегда останется в семейных фотоальбомах и светлых воспоминаниях!

