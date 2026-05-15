Детское Евровидение 2026: названа страна, в которой пройдет конкурс

Музыкальный праздник, которого ждут тысячи подростков по всему миру, изменил свой курс. Хотя по всем канонам конкурса следующее Детское Евровидение должна была принимать Франция, в 2026 году десант юных талантливых артистов высадится на солнечной Мальте.

Организаторы уже официально подтвердили: 24-й по счету конкурс пройдет 24 октября в городке Та-Кали. Площадкой для шоу станет выставочный центр MFCC.

Бюджетное пике: почему Франция отказалась от роли хозяйки

На бумаге все выглядело логично: в 2025 году в Тбилиси победу одержала француженка Лу Делез с песней Ce Monde, автоматически забрав право на проведение конкурса к себе домой. Однако реальность оказалась жестче музыкальных баллов.

Вещатель France Télévisions официально объявил о «затягивании поясов». Из-за масштабной программы экономии бюджет компании на 2026 год планируют урезать на рекордные 140 миллионов евро. Под нож попало не только Детское Евровидение, но и производство многих развлекательных программ, спортивные трансляции и даже недвижимость вещателя.

Кстати, для французов это уже становится традицией — в 2024 году они точно так же передали право на проведение конкурса Мадриду, сосредоточив все силы и средства на подготовке к Олимпийским играм в Париже.

Мальта идет на третий рекорд

Для Мальты проведение такого шоу — дело привычное и почетное. Остров уже принимал конкурс в 2014 и 2016 годах, и теперь готовится сделать это в третий раз. Местный вещатель PBS обещает не просто очередной концерт, а настоящий микс технологий и культурного кода.

Это большая честь для нас. Мы хотим объединить современную сцену с нашими уникальными традициями, которые входят в список наследия ЮНЕСКО, — отметил гендиректор PBS Кит Четкути.

Директор Евровидения Мартин Грин также выразил поддержку этому решению, ведь Мальта — это не только гостеприимная страна, но и одна из самых успешных участниц в истории конкурса. Напомним, Мальта дважды праздновала победу на «Детском Евровидении»: сначала с Гайей Кауки (2013), а со временем — благодаря невероятному вокалу Destiny (2015).

Что нужно знать о будущем шоу

Дата: 24 октября 2026 года;

Локация : Та-Калі, выставочный центр MFCC.

Несмотря на финансовые рокировки между странами, суть остается неизменной: детский праздник музыки состоится, хоть и сменит прохладный Париж на солнечные берега Мальты.

