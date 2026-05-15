Погода в Виннице на июнь 2026: летние грозы покроют начало и конец месяца

Июнь приходит в Винницу уверенно и по-летнему: тепло, зелень и первые настоящие жаркие дни, которые так и зовут на Южный Буг или в парк.

Но вместе с теплом в город приходят и летние грозы внезапные, громкие и освежающие. Читай, какой будет погода в Виннице на июнь 2026 и когда ждать жарких и дождливых дней — в материале.

Погода в Виннице на июнь 2026 года: первая декада, с 01.06 по 10.06

Начало месяца в Виннице сразу задает летний ритм: первые дни июня будут теплыми и преимущественно ясными. С 1 по 7 числа город будет наслаждаться комфортной солнечной погодой с минимальной облачностью, постепенно нарастающей до середины декады.

8 и 9 числа облачность продолжит расти, а в конце декады ожидаются первые ливни — активная гроза закроет первую десятидневку.

Температурный фон в первые дни месяца уже летом: днем ​​воздух будет прогреваться до +20…+22°C, а ночью будет оставаться комфортным — в пределах +10…+15°C.

Погода в Виннице в июне 2026 года: вторая декада, с 11.06 по 20.06

Середина месяца станет самой теплой и солнечной за весь июнь. С 12 по 19 числа в городе ожидается стабильное солнечное и жаркое погодное окно – именно эти дни являются лучшими для отдыха на улице, пикников и поездок.

Однако ни начало, ни конец декады без осадков не обойдутся: 11 числа в городе пройдет дождь после гроз предыдущей декады, а 20 июня есть шанс на появление грозы и дождливой погоды.

Температура в этот отрезок июня станет еще теплее: днем ​​воздух будет прогреваться до +21…+25°C, а ночью держится в пределах +15…+16°C. Эти дни стоит записать у себя в календаре, ведь именно середина месяца будет наиболее богата солнечными лучами.

Прогноз погоды в Виннице в июне 2026 года: третья декада, с 21.06 по 30.06

Последняя декада станет самой грозовой и дождливой за весь месяц. С 21 по 25 июня, а также с 28 по 30 город будут накрывать активные ливни и грозы — временами с сильным ветром и резким кратковременным похолоданием после осадков.

Однако между грозами найдутся и теплые солнечные промежутки — 26 и 27 июня принесут относительное спокойствие и возможность выйти на улицу без зонтика.

Температура в конце месяца будет оставаться стабильно теплой, несмотря на грозовую активность: днем ​​воздух будет прогреваться до +24…+27°C, а ночью — до +12…+16°C. В целом июнь в Виннице покажется как теплым, что порадует местных и туристов, так и дождливым, что поспособствует окружающей природе.

