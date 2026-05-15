Дитяче Євробачення 2026: названо країну, в якій пройде конкурс

Музичне свято, на яке чекають тисячі підлітків по всьому світу, змінило свій курс. Хоча за всіма канонами конкурсу наступне Дитяче Євробачення мала б приймати Франція, у 2026 році десант юних талановитих артистів висадиться на сонячній Мальті.

Організатори вже офіційно підтвердили: 24-й за рахунком конкурс пройде 24 жовтня у містечку Та-Калі. Майданчиком для шоу стане виставковий центр MFCC.

Дитяче Євробачення: чому Франція відмовилася від ролі господарки

На папері все виглядало логічно: у 2025 році в Тбілісі перемогу здобула француженка Лу Дельоз із піснею Ce Monde, автоматично забравши право на проведення конкурсу до себе додому. Проте реальність виявилася жорсткішою за музичні бали.

Мовник France Télévisions офіційно оголосив про затягування пасків. Через масштабну програму економії бюджет компанії на 2026 рік планують урізати на рекордні 140 мільйонів євро. Під ніж потрапило не лише Дитяче Євробачення, а й виробництво багатьох розважальних програм, спортивні трансляції та навіть нерухомість мовника.

До речі, для французів це вже стає традицією — у 2024 році вони так само передали право на проведення конкурсу Мадриду, зосередивши всі сили та кошти на підготовці до Олімпійських ігор у Парижі.

Мальта йде на третій рекорд

Для Мальти проведення такого шоу — справа звична та почесна. Острів уже приймав конкурс у 2014 та 2016 роках, і тепер готується зробити це втретє. Місцевий мовник PBS обіцяє не просто черговий концерт, а справжній мікс технологій та культурного коду.

Це велика честь для нас. Ми хочемо поєднати сучасну сцену з нашими унікальними традиціями, які є частиною спадщини ЮНЕСКО, — зауважив гендиректор PBS Кіт Четкуті.

Директор Євробачення Мартін Грін також висловив підтримку цьому рішенню, адже Мальта — це не лише гостинна країна, а й одна з найуспішніших учасниць в історії конкурсу. Нагадаємо, мальта двічі святкувала перемогу на «Дитячому Євробаченні»: спочатку з Гаєю Каучі (2013), а згодом — завдяки неймовірному вокалу Destiny (2015).

Що потрібно знати про майбутнє шоу

Дата: 24 жовтня 2026 року;

Локація: Та-Калі, виставковий центр MFCC%.

Попри фінансові рокіровки між країнами, суть залишається незмінною: дитяче свято музики відбудеться, хоч і змінить прохолодний Париж на сонячні береги Мальти.

