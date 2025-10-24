“Шлях батьківства”: в Украине запустили программу по воспитанию детей

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины вместе с партнерами запустило национальную программу “Шлях батьківства“, направленная на предоставление знаний и навыков украинцам по воспитанию и развитию детей в возрасте от 0 до 6 лет.

Читай в материале детали этой программы и что она предлагает.

“Шлях батьківства”: программа, которая поможет в воспитании детей

Программа реализуется Координационным центром по развитию семейного воспитания и ухода за детьми при поддержке Европейского Союза и ЮНИСЕФ. По данным исследования ЮНИСЕФ, 67% украинцев нуждаются в дополнительных родительских знаниях, а 86% поддерживают создание такой национальной инициативы.

Программа вписывается в Стратегию обеспечения права каждого ребенка на рост в семейном окружении, утвержденную правительством, и направлена ​​на повышение способности семей ухаживать за детьми в безопасной среде.

Платформа предлагает доказательную и доступную информацию о планировании беременности, кормлении, купании, сне и развитии ребенка. Материалы доступны на YouTube-канале и в социальных сетях “Шлях батьківства”, где эксперты отвечают на часто задаваемые вопросы родителей. Программа акцентирует внимание на реальном опыте родителей, включая сомнения, ошибки и победы, без порицания или давления, чтобы сделать отцовство радостным даже в сложные времена, в частности во время войны.

Первая заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Людмила Шемелинец отметила:

Чтобы поддержать детей, нужно, прежде всего, поддержать их родителей… Именно поэтому государство направляет усилия на совершенствование законодательства, развитие современных сервисов для семей с детьми и внедрение образовательных инициатив, которые помогают родителям.

Руководитель Координационного центра Ирина Тулякова подчеркнула, что в рамках реализации одной из целей программы есть повышение уровня способностей семей ухаживать за детьми.

Заместитель представителя ЮНИСЕФ в Украине Шамиза Абдулла добавила:

Быть отцом или матерью нелегко, особенно во время войны. Поддерживая родителей и опекунов, мы помогаем им обеспечить детям лучший старт в жизни.

Целевая аудитория программы — родители и попечители детей раннего возраста, которые ищут универсальные рекомендации от специалистов. Участие возможно через просмотр видеоматериалов на платформе, без регистрации. Инициатива призвана дополнить реформу системы ухода за детьми и содействовать дружественной семье политике в Украине.

Программа “Шлях батьківства” становится важным шагом в поддержке семей в условиях вызовов, вызванных войной, и способствует формированию общего видения государственной поддержки отцовства.

