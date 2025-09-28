“Ты особенный”: как похвала может превратиться в ловушку для ребенка

Может ли любовь в семье превратиться в ловушку? Психотерапевт и автор Кэтлин Сакстон в своей книге объясняет, как нарциссическое воспитание влияет на детей, которые растут не в собственных ролях, а в тех, что им навязывает один из родителей. Она называет это кражей личности — когда ребенку приходится отказываться от собственных чувств ради соответствия ожиданиям.

Золотые дети и утрата себя

Сакстон приводит пример: если отец хочет видеть вокруг себя только радостную и счастливую картинку, ребенок вынужден скрывать печаль и гнев, чтобы поддерживать этот фасад. Во взрослой жизни это часто приводит к зависимостям — работе на износ, перееданию или алкоголизму.

Автор делится собственным опытом: в молодости она также обратилась к алкоголю, а уже в реабилитации осознала, насколько сильно в ее семье отрицались реальные проблемы.

Типы нарциссизма

По мнению психотерапевта, общество часто неправильно понимает это явление. Человека могут назвать нарциссом просто за эгоистичное или неприятное поведение. Но на самом деле существует несколько типов:

Грандиозный нарцисс — демонстративный, лишенный эмпатии, болезненно реагирующий на критику;

Скрытый нарцисс — получает внимание и восхищение через роль жертвы, демонстрируя самопожертвование и вызывая жалость.

Родители нередко используют детей как подтверждение собственной успешности или как щит от критики общества.

Передается ли нарциссизм по наследству

По словам Сакстон, так называемые золотые дети действительно рискуют перенять черты родителей. Их постоянно хвалят, называют особенными, и это формирует самоуверенность.

Но столкновение с реальностью — ошибки, неудачи, жизнь без идеальной картинки — часто становится переломным моментом, когда человек начинает искать свое истинное я.

Психотерапевт подчеркивает: если родитель задумывается, не является ли он нарциссом, или даже извиняется перед детьми за ошибки, то, скорее всего, у него нет тяжелого нарциссического расстройства. Ведь люди с таким диагнозом обычно не способны признать собственные проблемы.

В книге Мой отец-павлин Сакстон показывает: путь к исцелению лежит через отказ от навязанных ролей и обретение собственного голоса.

Самое важное — понять, что ты достаточно хорош в любом состоянии: и в счастливые, и в трудные дни, — говорит автор.

Она добавляет, что нарциссизм — это не столько про большое эго, сколько про внутреннюю пустоту, которую человек пытается замаскировать показной уверенностью. И понимание этого помогает лучше поддержать тех, кто вырос рядом с нарциссическими родителями.

Такие истории еще раз напоминают: любовь и забота должны исцелять, а не превращаться в форму контроля или манипуляции.

