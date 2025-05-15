Нужно ли чистить молодой картофель перед варкой, жаркой или запеканием

Согласись, молодая картошка — настоящий летний деликатес, однако вопрос, нужно ли ее чистить, на самом деле не так прост, как кажется.

В ответе на него следует учесть гастрономические, диетологические, и даже (не удивляйся!) эстетические соображения. Давай разберемся подробно.

Нужно ли чистить молодую картошку: за и против

Аргументы против того, чтобы чистить молодую картошку

Кожица молодой картошки еще нежная, не успела загрубеть, как у старого клубня, и в ней содержится немало полезных веществ: антиоксиданты, клетчатка, минералы (калий, магний, железо), и некоторые витамины — особенно витамин C и группы B.

Именно под шкуркой этих полезных компонентов больше всего, поэтому когда чистишь молодую картошку — фактически выбрасываешь немалую часть того, что могло бы принести пользу организму.

Аргументы за то, чтобы чистить молодую картошку

Но существует проблема: в картофеле может накапливаться соланин — токсин, защищающий растение от вредителей. Но в молодом, здоровом картофеле, который недолго хранился и не позеленел, не пророс уровень соланина в кожуре очень низкий и не представляет никакой опасности.

Другое дело — если картошка позеленела или уже проросла, тогда кожицу лучше срезать или даже выбросить такой овощ. Но это уже не о молодой картошке — молодая просто не успевает до такого состояния дойти.

Можно ли есть молодую картошку со шкуркой — что говорят диетологи

Большинство современных диетологов считают, что если картофель хороший, выращенный без чрезмерного количества пестицидов, то кожуру на нем лучше оставить.

К примеру, врач-диетолог Олег Швец рассказал изданию Вigkyiv, что нечищеный картофель — богатый источник клетчатки, стимулирующий работу кишечника, а также снижающий гликемический индекс блюда.

Кроме того, приготовленная с кожурой картошка меньше разваривается, имеет более плотную текстуру, и потребляя ее, ты скорее почувствуешь насыщение.

Нужно ли чистить молодую картошку — что думают кулинары

Кулинары считают, что чистить или не чистить молодую картошку — зависит исключительно от назначения блюда. Поэтому повара часто готовят ее с кожурой, если у блюда должен быть натуральный вкус и простая “земляная” текстура. Так что можно не чистить, если готовишь:

запеченный в духовке картофель с травами (тимьян, розмарин, чеснок);

запеченную на гриле картошку;

жареную целой на сковороде;

вареный молодой клубень с маслом и укропом;

картофель для салатов.

Но есть блюда, для которых кожура — ​​лишняя, и для них ее точно стоит почистить. Итак, если готовишь пюре или супы-пюре, не поленись, почисти.

Раньше мы рассказывали, как приготовить молодой картофель: пять быстрых и вкусных рецептов.

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