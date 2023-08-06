Скорость тебя удивит! Как почистить молодой картофель солью

Молодой картофель является одним из любимых летних блюд. Ее готовят с зеленью, мясом, грибами, варят или запекают.

Мы любим есть это блюдо, а вот чистить молодой картофель не очень. Ведь на это нужно потратить много времени, особенно если он мелкий. Кроме того, потом могут пожелтеть руки или маникюр.

Но есть способ, который может сэкономить твое время. Мы расскажем, как почистить молодой картофель солью.

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Как почистить молодой картофель солью

Чтобы почистить молодой картофель с помощью соли, нужны только соль, картофель и кастрюля или полиэтиленовый пакет.

Молодой картофель надо хорошо помыть, положить в кастрюлю и щедро засыпать солью. Накрыть крышкой и трясти несколько минут. Кожица на молодом картофеле начнет шелушиться.

Другой способ — с помощью пакета. Картошку тоже нужно помыть, положить в пакет и засыпать несколькими ложками соли. Пакет с картофелем трясти около трех минут.

Для лучшего эффекта можно не просто трясти, а перетирать молодой картофель.

Ты удивишься, на сколько этот совет упростит приготовление молодого картофеля. Удовольствие будет приносить не только поедание, но и чистка.

Ты уже знаешь, как быстро почистить молодой картофель, поэтому самое время его готовить. Ранее мы рассказывали рецепт карамелизированного молодого картофеля.

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