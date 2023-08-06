Еда и рецепты

Скорость тебя удивит! Как почистить молодой картофель солью

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 августа 2023, 08:30
Як почистити молоду картоплю сіллю: легкий спосіб
Фото: Pixabay

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