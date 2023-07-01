Из нее можно приготовить все! Домашняя пицца из молодого картофеля — пошаговый рецепт

В сезон молодой картошки хочется попробовать множество рецептов, кроме отваривания и подачи с маслом и укропом. Если ты любишь и пиццу, и картошку — объединить это довольно легко. Читай в материале, как готовится домашняя пицца из молодого картофеля.
Вкусным и простым рецептом поделился кулинарный гуру Нового канала Алекс Якутов. Эта пицца точно поразит тебя и близких вкусом.
В конце июня в Украине всегда начинается сезон молодого картофеля. И это время, когда такой ароматный гарнир можно увидеть на столе почти у каждого украинца!
Шеф-повар и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов развенчал популярный миф, что из молодого картофеля нельзя ничего приготовить, кроме варки. Поэтому он поделился рецептом легкой картофельной пиццы из слоеного теста.
Мне очень нравится домашняя пицца из молодого картофеля. Так известный всем гарнир раскрывается совсем по-другому. Еще эту пиццу можно заморозить, а потом, когда понадобится, разморозить и подогреть. Рекомендую! — делится Алекс Якутов.
Мне очень нравится домашняя пицца из молодого картофеля. Так известный всем гарнир раскрывается совсем по-другому. Еще эту пиццу можно заморозить, а потом, когда понадобится, разморозить и подогреть. Рекомендую! — делится Алекс Якутов.
Понадобится
Приготовление
Посмотреть премьеру второго сезона кулинарного реалити На ножах с Алексом Якутовым можно уже этой осенью на Новом канале!
Раньше мы рассказывали о рецепте полезной пиццы из кабачка.
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