Из нее можно приготовить все! Домашняя пицца из молодого картофеля — пошаговый рецепт

В сезон молодой картошки хочется попробовать множество рецептов, кроме отваривания и подачи с маслом и укропом. Если ты любишь и пиццу, и картошку — объединить это довольно легко. Читай в материале, как готовится домашняя пицца из молодого картофеля.

Домашняя пицца из молодого картофеля: пошаговый рецепт приготовления

Вкусным и простым рецептом поделился кулинарный гуру Нового канала Алекс Якутов. Эта пицца точно поразит тебя и близких вкусом.

В конце июня в Украине всегда начинается сезон молодого картофеля. И это время, когда такой ароматный гарнир можно увидеть на столе почти у каждого украинца!

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Шеф-повар и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов развенчал популярный миф, что из молодого картофеля нельзя ничего приготовить, кроме варки. Поэтому он поделился рецептом легкой картофельной пиццы из слоеного теста.

Мне очень нравится домашняя пицца из молодого картофеля. Так известный всем гарнир раскрывается совсем по-другому. Еще эту пиццу можно заморозить, а потом, когда понадобится, разморозить и подогреть. Рекомендую! — делится Алекс Якутов.

Понадобится

Слоеное тесто — 300-400 г

300-400 г Молодой картофель — 1 кг

1 кг Сыр моцарелла — 150 г

150 г Сливки 33% — 50 г

50 г Чеснок — 3-4 зубчика

3-4 зубчика Розмарин — 2 веточки

2 веточки Соль и перец — по вкусу

по вкусу Оливковое масло — 2 ст. л.

Приготовление

Размороженное слоеное тесто раскачай по форме противня. Оно должно быть толщиной до 1,5 см. Застели пергаментом противень. Переложи на него слоеное тесто. Натри сыр на крупной терке. Высыпь в мисочку и добавь сливки. Посоли и добавь перца. Оставь на 10-15 минут, чтобы сыр хорошо пропитался. Помой картофель и нарежь его тонкими кусочками. Для этого можно использовать специальную терку для картофеля или слайсер. Кусочки должны быть очень тонкими. Почисти чеснок. Выложи все ингредиенты слоями: сначала смесь сыра и сливок, затем — нарезанный картофель, а дальше — зубчики чеснока и веточки розмарина. Посоли, поперчи и сбрызни оливковым маслом. Духовку разогрей до 220°C. Поставь противень с картофельной пиццей запекаться на 5-7 минут. После этого убавь температуру до 150°C и выпекай в духовке еще 10 минут. Готово!

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