З неї можна приготувати все! Домашня піца з молодої картоплі — покроковий рецепт

У сезон молодої картопельки хочеться спробувати безліч рецептів, крім відварювання та подавання з маслом та кропом. Якщо ти любиш і піцу, і картоплю — поєднати це досить легко. Читай у матеріалі, як готується домашня піца з молодої картоплі.

Домашня піца з молодої картоплі: покроковий рецепт приготування

Смачним та простим рецептом поділився кулінарний гуру Нового каналу — Алекс Якутов. Ця піца точно вразить тебе та близьких смаком.

Наприкінці червня в Україні завжди розпочинається сезон молодої картоплі. І це час, коли такий ароматний гарнір можна побачити на столі чи не в кожного українця!

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Шеф-кухар та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов розвінчав популярний міф, що з молодої картоплі не можна нічого приготувати, крім варіння. Тому він поділився рецептом легкої картопляної піци з листкового тіста.

Мені дуже подобається домашня піца з молодої картоплі. Так відомий усім гарнір розкривається зовсім по-іншому. Ще цю піцу можна заморозити, а пізніше, коли знадобиться, розморозити й підігріти. Рекомендую! — ділиться Алекс Якутов.

Знадобиться

Листкове тісто — 300-400 г

Молода картопля — 1 кг

Сир моцарела — 150 г

Вершки 33% — 50 г

Часник — 3-4 зубчики

Розмарин — 2 гілочки

Сіль та перець — на смак

Оливкова олія — 2 ст. л.

Приготування

Розморожене листкове тісто розкачай за формою дека. Воно має бути товщиною до 1,5 см. Застели пергаментом деко. Переклади на нього листкове тісто. Натри сир на крупній тертці. Висип у мисочку та додай вершки. Посоли та додай перцю. Залиш на 10-15 хвилин, щоб сир добре просочився. Помий картоплю та наріж її тонкими шматочками. Для цього можна використати спеціальну тертку для картоплі або слайсер. Шматочки мають бути дуже тонкими. Почисть часник. Виклади всі інгредієнти шарами: спочатку суміш сиру і вершків, потім — нарізану картоплю, а далі — зубчики часнику та гілочки розмарину. Посоли, поперчи та збризни оливковою олією. Духовку розігрій до 220°C. Постав деко з картопляною піцою запікатися на 5-7 хвилин. Після цього зменш температуру до 150°C і випікай в духовці ще 10 хвилин. Готово!

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