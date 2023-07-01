З неї можна приготувати все! Домашня піца з молодої картоплі — покроковий рецепт

У сезон молодої картопельки хочеться спробувати безліч рецептів, крім відварювання та подавання з маслом та кропом. Якщо ти любиш і піцу, і картоплю — поєднати це досить легко. Читай у матеріалі, як готується домашня піца з молодої картоплі.
Смачним та простим рецептом поділився кулінарний гуру Нового каналу — Алекс Якутов. Ця піца точно вразить тебе та близьких смаком.
Наприкінці червня в Україні завжди розпочинається сезон молодої картоплі. І це час, коли такий ароматний гарнір можна побачити на столі чи не в кожного українця!
Шеф-кухар та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов розвінчав популярний міф, що з молодої картоплі не можна нічого приготувати, крім варіння. Тому він поділився рецептом легкої картопляної піци з листкового тіста.
Мені дуже подобається домашня піца з молодої картоплі. Так відомий усім гарнір розкривається зовсім по-іншому. Ще цю піцу можна заморозити, а пізніше, коли знадобиться, розморозити й підігріти. Рекомендую! — ділиться Алекс Якутов.
Мені дуже подобається домашня піца з молодої картоплі. Так відомий усім гарнір розкривається зовсім по-іншому. Ще цю піцу можна заморозити, а пізніше, коли знадобиться, розморозити й підігріти. Рекомендую! — ділиться Алекс Якутов.
Знадобиться
Приготування
Подивитися прем’єру другого сезону кулінарного реаліті На ножах з Алексом Якутовим можна вже цієї осені на Новому каналі!
Раніше ми розповідали про рецепт корисної піци з кабачка.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!