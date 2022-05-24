Що приготувати з молодої картоплі: незвичайний салат за рецептом від шеф-кухаря Алекса Якутова

Якщо після Другої світової війни були Сади перемоги, то у нас в Україні зараз городи боротьби. І скоро вони почнуть давати свої перші плоди. Молода картопля, салат, базилік — хто що любить, те й саджав.
Однак у будь-якому разі з цього всього можна приготувати гарний вітамінний салат за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.
Така проста страва допоможе не лише використати усі продукти з власного городу, але й на повну насолодитися їхніми вітамінами та набратися сил для продовження боротьби з окупантами.
Спочатку потрібно скласти всі інгредієнти для соусу песто в чашу блендера та перебити їх.
Паралельно можна почати варити спаржу та картоплю. За готовності з картоплі злити воду, залишивши одну склянку рідини, яка пізніше знадобиться.
Картоплю остудити та нарізати напівкружальцями, спаржу — на три частини. Ледве теплу воду, в якій варилася картопля, змішуємо з соусом песто.
Листя салату варто промити, після чого просушити. Томати нарізати напівкружальцями.
Наостанок потрібно викласти на тарілку листя салату, а зверху картоплю, томати та спаржу. Після цього полити соусом і за бажанням посипати пармезаном.
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