Что приготовить из молодого картофеля: необычный салат по рецепту от шеф-повара Алекса Якутова

Если после Второй мировой войны были Сады победы, то у нас в Украине сейчас огороды борьбы. И скоро они начнут давать свои первые плоды. Молодой картофель, салат, базилик — кто что любит, то и сажал.
Однако в любом случае из всего этого можно приготовить хороший витаминный салат по рецепту шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.
Такое простое блюдо поможет не только использовать все продукты из собственного огорода, но и насладиться их витаминами и набраться сил для продолжения борьбы с оккупантами.
Сначала нужно сложить все ингредиенты для соуса песто в чашу блендера и перебить их.
Параллельно можно начать варить спаржу и картофель. После готовности из картофеля слить воду, оставив один стакан жидкости, которая позже понадобится.
Картофель остудить и нарезать полукружками, спаржу — на три части. Едва теплую воду, в которой варился картофель, смешиваем с соусом песто.
Листья салата следует промыть, после чего просушить. Томаты нарезать полукружками.
В конце нужно выложить на тарелку листья салата, а сверху картофель, томаты и спаржу. После этого полить соусом и по желанию посыпать пармезаном.
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