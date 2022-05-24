Что приготовить из молодого картофеля: необычный салат по рецепту от шеф-повара Алекса Якутова

Если после Второй мировой войны были Сады победы, то у нас в Украине сейчас огороды борьбы. И скоро они начнут давать свои первые плоды. Молодой картофель, салат, базилик — кто что любит, то и сажал.

Однако в любом случае из всего этого можно приготовить хороший витаминный салат по рецепту шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.

Такое простое блюдо поможет не только использовать все продукты из собственного огорода, но и насладиться их витаминами и набраться сил для продолжения борьбы с оккупантами.

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Ингредиенты для салата

картофель средний — 300 г

спаржа — 200 г

листья салата ромен — 100 г

томаты — 200 г

Ингредиенты для соуса

пармезан — 2 ст. л.

оливковое масло — 1 ст. л

листья базилика или тархуна — 3 ст. л.

грецкие орехи очищенные (либо арахис, кешью) — 2 ч. л.

чеснок — 1 зубчик

соль — по вкусу

Способ приготовления

Сначала нужно сложить все ингредиенты для соуса песто в чашу блендера и перебить их.

Параллельно можно начать варить спаржу и картофель. После готовности из картофеля слить воду, оставив один стакан жидкости, которая позже понадобится.

Картофель остудить и нарезать полукружками, спаржу — на три части. Едва теплую воду, в которой варился картофель, смешиваем с соусом песто.

Листья салата следует промыть, после чего просушить. Томаты нарезать полукружками.

В конце нужно выложить на тарелку листья салата, а сверху картофель, томаты и спаржу. После этого полить соусом и по желанию посыпать пармезаном.

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