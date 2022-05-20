Запеченная камбала с греческим салатом: рецепты для здорового ужина от Евгения Клопотенко

Каждый вечер может быть праздничным и особенным, даже в разгар рабочей недели. Стоит лишь порадовать себя и близких вкусным и питательным ужином.

Шеф-повар Евгений Клопотенко, признанный инфлюэнсером года на церемонии вручения международной премии World Influencers and Bloggers Awards 2022, поделился двумя простыми идеями для теплого вечера.

Запеченная камбала с лимонным соком

Камбала — это мягкая белая морская рыба и отличный источник белка и многих витаминов и минералов.

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Если вы приобрели замороженную рыбу, предварительно разморозьте ее в холодильнике, оставив на ночь. Или положите в герметичный пакет и погрузите в емкость с холодной водой. Главное, чтобы вода не попадала внутрь, — пишет Клопотенко.

Ингредиенты:

камбала — 1 шт.

сок половинки лимона

подсолнечное масло — 1 ст. л.

крупная соль на твой вкус

Как видишь, в этом рецепте не много специй, чтобы не испортить нежный вкус рыбы. Но если хочешь чего-нибудь поярче, то можно сделать тартар, чесночный соус или песто, которые будут хорошо смаковать с запеченной камбалой.

Теперь скорее на кухню!

Разогрей духовку до 180°C. Помой камбалу, очисти ее от внутренностей и удали жабры. Выложи рыбу в емкость для запекания, застеленную пергаментом. Полей лимонным соком и посоли по своему вкусу. Полей рыбу подсолнечным маслом и запекай 25 минут.

Вкусняшка готова! А подавать ее можно с салатом из свежих овощей, запеченным картофелем с травами или паровыми овощами.

Классический рецепт греческого салата

К запеченной камбале будет прекрасно смаковать греческий салат по рецепту Клопотенко.

Для свежего салата возьми:

томаты черри — 200 г (или 2 томата)

огурец — 1 шт.

сладкий перец — 1 шт.

красный лук — половинка

оливки без косточек — 50 г

сыр фета — 200 г

орегано — 1-2 ч. л.

оливковое масло Extra Virgin — 3-4 ст. л.

соль по вкусу

Версий приготовления этого легендарного салата уйма, а как тебе такой?

Нарежь все ингредиенты в глубокую миску или салатницу. Томаты нарежь пополам, а затем средними кубиками. Плодоножку вырежь. Огурец тоже разрежь пополам, а затем полукольцами толщиной 0,5 см. Чистить шкурку или нет — решать тебе. Сладкий перец разрежь пополам, удали плодоножку и семена, а затем нарежь кубиками примерно такого размера, как и томаты. Красный лук нарежь полукольцами или перьями. Фету нарежь большими кубиками, но добавь в миску в последнюю очередь. Добавь в салатницу оливки без косточек. Посыпь салат сухим орегано. Заправь салат оливковым маслом и перемешай. Соли салат в самом конце, ведь так овощи сразу начнут пускать сок. Но смотри не пересоли, потому что и фета, и оливки соленые.

Приятного аппетита! Кстати, одним из салатов, с которым мы знакомы с детства, является винегрет. Читай, как приготовить винегрет и в чем его суперсила.