Запеченная камбала с греческим салатом: рецепты для здорового ужина от Евгения Клопотенко

Каждый вечер может быть праздничным и особенным, даже в разгар рабочей недели. Стоит лишь порадовать себя и близких вкусным и питательным ужином.
Шеф-повар Евгений Клопотенко, признанный инфлюэнсером года на церемонии вручения международной премии World Influencers and Bloggers Awards 2022, поделился двумя простыми идеями для теплого вечера.
Камбала — это мягкая белая морская рыба и отличный источник белка и многих витаминов и минералов.
Если вы приобрели замороженную рыбу, предварительно разморозьте ее в холодильнике, оставив на ночь. Или положите в герметичный пакет и погрузите в емкость с холодной водой. Главное, чтобы вода не попадала внутрь, — пишет Клопотенко.
Если вы приобрели замороженную рыбу, предварительно разморозьте ее в холодильнике, оставив на ночь. Или положите в герметичный пакет и погрузите в емкость с холодной водой. Главное, чтобы вода не попадала внутрь, — пишет Клопотенко.
Ингредиенты:
Фото: сайт Евгения Клопотенка
Как видишь, в этом рецепте не много специй, чтобы не испортить нежный вкус рыбы. Но если хочешь чего-нибудь поярче, то можно сделать тартар, чесночный соус или песто, которые будут хорошо смаковать с запеченной камбалой.
Теперь скорее на кухню!
Вкусняшка готова! А подавать ее можно с салатом из свежих овощей, запеченным картофелем с травами или паровыми овощами.
К запеченной камбале будет прекрасно смаковать греческий салат по рецепту Клопотенко.
Для свежего салата возьми:
Версий приготовления этого легендарного салата уйма, а как тебе такой?
Приятного аппетита! Кстати, одним из салатов, с которым мы знакомы с детства, является винегрет. Читай, как приготовить винегрет и в чем его суперсила.