Запечена камбала з грецьким салатом: рецепти для здорової вечері від Євгена Клопотенка

Кожен вечір може бути святковим та особливим, навіть у розпал робочого тижня. Варто лиш потішити себе та близьких смачною та поживною вечерею.
Шеф-кухар Євген Клопотенко, якого визнали інфлюенсером року на церемонії вручення міжнародної премії World Influencers and Bloggers Awards 2022, поділився двома простими ідеями для теплого вечора.
Камбала — це м’яка біла морська риба та чудове джерело білка й багатьох вітамінів та мінералів.
Якщо ви купили заморожену рибу, попередньо розморозьте її у холодильнику, залишивши на ніч. Або покладіть у герметичний пакет та занурте у ємність з холодною водою. Головне, аби вода не потрапляла всередину, — пише Клопотенко.
Якщо ви купили заморожену рибу, попередньо розморозьте її у холодильнику, залишивши на ніч. Або покладіть у герметичний пакет та занурте у ємність з холодною водою. Головне, аби вода не потрапляла всередину, — пише Клопотенко.
Інгредієнти:
Фото: сайт Євгена Клопотенка
Як бачиш, у цьому рецепті небагато спецій, щоб не зіпсувати ніжний смак риби. Але якщо хочеш чогось яскравішого, то можна зробити тартар, часниковий соус чи песто, які добре смакуватимуть із запеченою камбалою.
Тепер мерщій на кухню!
Смакота готова! А подавати її можна із салатом зі свіжих овочів, запеченою картоплею з травами або паровими овочами.
До запеченої камбали чудово смакуватиме грецький салат за рецептом Клопотенка.
Для свіжого салату візьми:
Версій готування цього легендарного салату безліч, а як тобі такий?
Приємного апетиту! До речі, одним із салатів, з яким ми знайомі з дитинства, є вінегрет. Читай, як приготувати вінегрет та в чому його суперсила.