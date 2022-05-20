Запечена камбала з грецьким салатом: рецепти для здорової вечері від Євгена Клопотенка

Кожен вечір може бути святковим та особливим, навіть у розпал робочого тижня. Варто лиш потішити себе та близьких смачною та поживною вечерею.

Шеф-кухар Євген Клопотенко, якого визнали інфлюенсером року на церемонії вручення міжнародної премії World Influencers and Bloggers Awards 2022, поділився двома простими ідеями для теплого вечора.

Запечена камбала з лимонним соком

Камбала — це м’яка біла морська риба та чудове джерело білка й багатьох вітамінів та мінералів.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Якщо ви купили заморожену рибу, попередньо розморозьте її у холодильнику, залишивши на ніч. Або покладіть у герметичний пакет та занурте у ємність з холодною водою. Головне, аби вода не потрапляла всередину, — пише Клопотенко.

Інгредієнти:

камбала — 1 шт.

сік половинки лимона

соняшникова олія — 1 ст. л.

велика сіль на твій смак

Як бачиш, у цьому рецепті небагато спецій, щоб не зіпсувати ніжний смак риби. Але якщо хочеш чогось яскравішого, то можна зробити тартар, часниковий соус чи песто, які добре смакуватимуть із запеченою камбалою.

Тепер мерщій на кухню!

Розігрій духовку до 180°C. Помий камбалу, очисть її від нутрощів і видали зябра. Виклади рибу в місткість для запікання, застелену пергаментом. Полий лимонним соком і посоли до свого смаку. Полий рибу соняшниковою олією й запікай 25 хвилин.

Смакота готова! А подавати її можна із салатом зі свіжих овочів, запеченою картоплею з травами або паровими овочами.

Класичний рецепт грецького салату

До запеченої камбали чудово смакуватиме грецький салат за рецептом Клопотенка.

Для свіжого салату візьми:

томати чері — 200 г (або 2 томати)

огірок — 1 шт.

солодкий перець — 1 шт.

червона цибуля — половинка

оливки без кісточок — 50 г

сир фета — 200 г

орегано — 1-2 ч. л.

оливкова олія Extra Virgin — 3-4 ст. л.

сіль до смаку

Версій готування цього легендарного салату безліч, а як тобі такий?

Наріж усі інгредієнти в глибоку миску або салатницю. Томати наріж навпіл, а потім середніми кубиками. Плодоніжку виріж. Огірок також розріж навпіл, а потім півкільцями товщиною 0,5 см. Чистити шкурку чи ні — вирішувати тобі. Солодкий перець розріж навпіл, видали плодоніжку та насіння, а потім наріж кубиками приблизно такого розміру, як і томати. Червону цибулю наріж півкільцями або пір’ям. Фету наріж великими кубиками, але додай у миску в останню чергу. Додай у салатницю оливки без кісточок. Посип салат сухим орегано. Заправ салат оливковою олією та перемішай. Соли салат в самому кінці, адже так овочі одразу почнуть пускати сік. Та гляди не пересоли, бо і фета, і оливки солоні.

Приємного апетиту! До речі, одним із салатів, з яким ми знайомі з дитинства, є вінегрет. Читай, як приготувати вінегрет та в чому його суперсила.