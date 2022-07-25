Витаминов больше, чем ты думаешь! Рецепт и польза классического винегрета

Кто же не знает, что такое винегрет. Даже выражение существует “сделал винегрет”, что значит совершить беспорядок. Но сегодня мы расскажем о пользе винегрета и как приготовить винегрет по классическому рецепту.

Винегрет — салат, в который входят вареные овощи. Рецептов существует много. Обычно в салат кладут картофель, морковь, свёклу и главное — соленые огурцы.

В чем польза винегрета

Этот салат готовится из доступных, недорогих, натуральных продуктов и полезен для здоровья. Диетолог Светлана Фус рассказала о пользе этого салата.

Винегрет — источник клетчатки, пектинов, важных минералов и витаминов.

Квашенные огурцы обладают пробиотическим действием, позитивно влияют на кишечную флору. Свёкла способствует регулярной работе кишечника, положительно влияет на кровеносную систему, работу сердца и вещества, которые нормализуют давление.

Морковь обогащена витамином А, капуста и лук витамином С. Горошек и фасоль это хорошие источники растительного белка. Кроме того, они делают салат сытнее. Полезными свойствами обладает и заправка — растительное масло.

Вместо подсолнечного масла можно использовать оливковое или ореховое.

Можно менять пропорции овощей, добавить грибы, свежие огурцы и даже кислые яблоки — все, что душа желает. Не зря существует выражение “натворил винегрет”.

А звездный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом классического винегрета.

Ингредиенты для классического винегрета

2 свеклы,

2 моркови,

2 соленых огурца,

4 картофелины,

150 г квашеной капусты,

250 г фасоль,

зеленый горошек.

Рецепт классического винегрета

Свеклу, морковь и картофель можно приготовить двумя способами — отварить или запечь в духовке. Если ты хочешь сварить овощи, можно в начале варки добавить 2 ст. л. подсолнечного масла, чтобы овощи не лопались.

Если хочешь запечь — заверни их в фольгу и поставь запекаться в разогретую до 180 градусов духовку. Время приготовления зависит от размера овощей.

Какой бы способ ты ни выбрал, овощи должны полностью остыть, а затем их нужно очистить и нарезать.

Для винегрета можно использовать консервированную фасоль или сварить ее самостоятельно. Если выбираешь второй вариант, то перебери всю фасоль и плохую выбрось.

Помой и залей холодной водой, а затем оставь фасоль на 8-12 часов.

Если в здании жарко, поставь замачиваться в холодильник. Затем ее нужно сварить до готовности.

Овощи нарезаем кубиком и добавляем квашеную капусту. Если капуста нарезана длинной соломкой, разрежь ее на несколько частей. Затем добавляем фасоль и горошек.

В оригинальном рецепте заправку делают на основе винного уксуса. Сейчас же чаще можно встретить рецепты, в которых винегрет просто заправляют ароматным подсолнечным или оливковым маслом.

Уже наступает теплая пора, а значит, украинцы начнут готовить любимое летнее блюдо. Раньше мы рассказывали, как приготовить зеленый борщ.