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Гороскоп на 23 октября 2026: кому звезды готовят финансовый взлет, а кому стоит поберечь нервы

Юлия Хоменко, редактор сайта 22 октября 2026, 20:00 6 мин.
Гороскоп на 23 октября 2026: неожиданные встречи, ретроградная Венера и испытания для чувств

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