Ретроградный Меркурий 2026: когда планета идет назад и как это влияет на жизнь

В астрологии существует понятие “ретроградные планеты”. В их категорию может попасть любая, кроме Солнца.
Объясняется все просто: наша планета движется, и её то обгоняют, то отстают от неё другие небесные тела.
Мы же наблюдаем за ними тоже не из статической точки, а “в полёте” со своей Земли. Так создаётся эффект “ретроградности” — как будто планеты вокруг иногда снова возвращаются на тот путь, который недавно прошли.
Как это влияет на события и нашу психику с точки зрения астрологов — рассказываем о влиянии и календаре ретроградного Меркурия 2026 в материале.
Что такое ретроградный Меркурий — пояснение
Когда мы говорим “ретроградный Меркурий”, мы имеем в виду не то, что Меркурий реально меняет своё направление движения: это астрономическая оптическая иллюзия.
С точки зрения человека на Земле кажется, будто Меркурий движется назад по небу — но на самом деле он продолжает лететь по своей обычной орбите.
В астрологии ретроградный Меркурий — это период, когда энергия общения (Меркурий ассоциируется с интеллектом, обменом информации, решениями, документами и так далее) словно притормаживает: всё, за что он отвечает, становится чувствительным к путанице и всевозможным задержкам.
Старые идеи, проекты или отношения могут возвращаться на пересмотр, а новые дела — желательно запускать с осторожностью.
Календарь ретроградного Меркурия на 2026 год
26 февраля 2026 — 20 марта 2026, Меркурий становится ретроградным в Рыбах.
29 июня 2026 — 23 июля 2026, Меркурий возвращается назад в Раке.
24 октября 2026 — 13 ноября 2026, Меркурий движется назад в Скорпионе.
До и после этой официальной фазы есть периоды “тени” (pre-shadow и post-shadow), когда энергия ретроградности уже нарастает или ещё не совсем отпускает. Поэтому считается, что в целом период ретроградности каждый раз на несколько дней длиннее.
Как ретроградный Меркурий 2026 может влиять на события и общение
И теперь объясним, как именно эти фазы ретроградного Меркурия 2026 влияют на реальную жизнь, общение, деловую сферу и отношения.
- Меркурий отвечает за язык, информацию, мышление. Когда он ретроградный, это может означать, что письма, сообщения, звонки — уязвимы для ошибок.
- Ретроградность часто приносит возвращение: старые идеи, проекты, отношения, дела, которые казались завершёнными, могут снова возвращаться. Так что это хорошее время для анализа, для того чтобы окончательно завершить то, что раньше оставалось на потом.
- Астрологически ретроградный Меркурий часто ассоциируют с сбоями в технологиях — компьютеры, смартфоны, программы могут чаще глючить; путешествия — быть задержанными.
Несмотря на то, что ретроградность часто имеет репутацию тяжёлых дней, это отличное время для внутреннего роста: для того чтобы обдумать свои решения, пересмотреть цели, подумать над собственными словами и настоящими желаниями.
