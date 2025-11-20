Ретроградный Меркурий 2026: когда планета идет назад и как это влияет на жизнь

В астрологии существует понятие “ретроградные планеты”. В их категорию может попасть любая, кроме Солнца.

Объясняется все просто: наша планета движется, и её то обгоняют, то отстают от неё другие небесные тела.

Мы же наблюдаем за ними тоже не из статической точки, а “в полёте” со своей Земли. Так создаётся эффект “ретроградности” — как будто планеты вокруг иногда снова возвращаются на тот путь, который недавно прошли.

Как это влияет на события и нашу психику с точки зрения астрологов — рассказываем о влиянии и календаре ретроградного Меркурия 2026 в материале.

Что такое ретроградный Меркурий — пояснение

Когда мы говорим “ретроградный Меркурий”, мы имеем в виду не то, что Меркурий реально меняет своё направление движения: это астрономическая оптическая иллюзия.

С точки зрения человека на Земле кажется, будто Меркурий движется назад по небу — но на самом деле он продолжает лететь по своей обычной орбите.

В астрологии ретроградный Меркурий — это период, когда энергия общения (Меркурий ассоциируется с интеллектом, обменом информации, решениями, документами и так далее) словно притормаживает: всё, за что он отвечает, становится чувствительным к путанице и всевозможным задержкам.

Старые идеи, проекты или отношения могут возвращаться на пересмотр, а новые дела — желательно запускать с осторожностью.

Календарь ретроградного Меркурия на 2026 год

26 февраля 2026 — 20 марта 2026 , Меркурий становится ретроградным в Рыбах.

29 июня 2026 — 23 июля 2026 , Меркурий возвращается назад в Раке.

24 октября 2026 — 13 ноября 2026, Меркурий движется назад в Скорпионе.

До и после этой официальной фазы есть периоды “тени” (pre-shadow и post-shadow), когда энергия ретроградности уже нарастает или ещё не совсем отпускает. Поэтому считается, что в целом период ретроградности каждый раз на несколько дней длиннее.

Как ретроградный Меркурий 2026 может влиять на события и общение

И теперь объясним, как именно эти фазы ретроградного Меркурия 2026 влияют на реальную жизнь, общение, деловую сферу и отношения.

Меркурий отвечает за язык, информацию, мышление. Когда он ретроградный, это может означать, что письма, сообщения, звонки — уязвимы для ошибок.

Ретроградность часто приносит возвращение: старые идеи, проекты, отношения, дела, которые казались завершёнными, могут снова возвращаться. Так что это хорошее время для анализа, для того чтобы окончательно завершить то, что раньше оставалось на потом.

Астрологически ретроградный Меркурий часто ассоциируют с сбоями в технологиях — компьютеры, смартфоны, программы могут чаще глючить; путешествия — быть задержанными.

Несмотря на то, что ретроградность часто имеет репутацию тяжёлых дней, это отличное время для внутреннего роста: для того чтобы обдумать свои решения, пересмотреть цели, подумать над собственными словами и настоящими желаниями.

