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Гороскоп на 22 октября 2026: кому звезды готовят внезапные изменения, а кому — идеальную романтику

Юлия Хоменко, редактор сайта 21 октября 2026, 20:00 6 мин.
Гороскоп на 21 октября 2026: прогноз для всех знаков зодиака

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