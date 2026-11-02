Как ухаживать за виноградом осенью: готовим любимое растение к холодам

Каждый хозяин знает, что осенью за виноградом нужен особый уход. Особенно, если его посадили недавно и ветки растения еще совсем молодые.

Каким должен быть уход за виноградом осенью и как правильно обрезать виноград? Практические советы о том, когда обрезать виноград осенью и как это правильно сделать, — в материале.

Как ухаживать за виноградом осенью: практические советы

Как определить, готов ли виноград к зиме? Если на винограде много высохших веток, он готов пережить холода. Ветки должны быть теплыми на ощупь.

Если на винограде перед зимой много зеленых веток, есть большая вероятность того, что он замерзнет. Перед зимой с винограда в первую очередь нужно собрать урожай.

После этого необходимо вырезать все слабые побеги, то есть те, которые тоньше 6 мм.

Затем подкорми виноград. Идеально подойдет калий. Именно он помогает винограду быстрее созревать. Им опрыскивают листья, можно подливать под корень. По верхним листьям нужно брызгать калием немного, до шести – восьми раз (два – три раза в месяц).

После подкормки виноград необходимо полить — не менее чем два – три ведра воды под каждый куст. Затем можно обрезать куст (делают это чаще всего в конце октября).

Как обрезать виноград осенью

Обрезку молодого однолетнего винограда нужно начинать из подрезки всех пасынков и листьев.

Обрезай ветки после каждых пяти – шести почек. Молодые ветки винограда прикрепляй друг к другу проволокой, чтобы они не упали на землю.

Трехлетний и старый виноград нужно обрезать по другому методу. Если близко к основанию кусту растет лоза (как чаще всего бывает), обрежь ее на три почки. Это будет сучок замещения. Именно из него в следующем году вырастут два – три побега.

Запас лоз и почек оставляй с излишком. Если зима будет холодная, шанс того, что урожай будет хорошим, увеличивается.

Отрезай пеньки и лишние лозы. Их можно использовать для проращивания винограда зимой из черенков.

Как укрыть виноград на зиму

Укрытие винограда на зиму — очень важный этап в виноградарстве. От этого зависит будущий урожай на винограднике.

После обрезки винограда прикорневые места нужно посыпать перегноем (до 10 см), и через две – три недели, с наступлением холодов, накрывай растение.

Нужно помнить, что перед укрытием виноград поливают железным купоросом.

Самый дешевый, нетрудоемкий и надежный способ укрытия винограда:

Возьми сахарный мешок.

Разрежь его пополам и утепли им корень растения.

Для того чтобы мешок держался, сверху можно положить землю. Мешковина отлично пропускает свежий воздух и не даст растению замерзнуть в холода.

Дополнительные советы, как ухаживать за виноградом осенью

Не забывай, что важно очистить виноград от опавших листьев и остатков растений, чтобы уменьшить риск развития болезней у растения.

Также нужно оградить лозы от вредителей. Для этого можно обработать виноградник специальными фунгицидами и инсектицидами, если есть признаки болезней.

Еще стоит накрыть почву вокруг виноградников органическими материалами, в частности соломой, компостом или опилками. Это нужно, чтобы сохранить влагу и предотвратить перемерзание корней.

И самый простой совет, о котором некоторые могут просто забыть, — полив. Ведь даже после наступления морозов виноградник должен чем-нибудь питаться. Поэтому еще осенью следует достаточно поливать лозы.

Ранее мы рассказывали, когда садить виноград осенью и как это правильно сделать.

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