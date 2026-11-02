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Робот-пылесос за 10 000, 15 000 или 20 000+ грн: за что стоит переплатить, а на чем сэкономить

Марина Слизовская, редактор сайта 02 ноября 2026, 12:40 7 мин.
Робот-пылесос
Фото Unsplash

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