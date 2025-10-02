Стиль жизни

Как переключить кондиционер на тепло: чтобы грел комнату и не было холодно дома

Богдана Макалюк, журналист сайта 02 октября 2025, 14:30 2 мин.
как включить кондиционер на тепло
Фото Pixabay

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