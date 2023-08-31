Сколько может работать кондиционер без перерыва и как это влияет на здоровье: объясняет эксперт

Кондиционер — настоящее сокровище в жаркие, летние дни. С его помощью можно за считанные минуты как охладить помещение, так и нагреть до нужной температуры. Сколько может работать кондиционер без перерыва — читай в материале.

Сколько может работать кондиционер без перерыва

Новые кондиционеры могут работать беспрерывно. Но нужно учитывать тот фактор, что для качественной работы устройства за ним нужно ухаживать. Например, вовремя чистить систему. Если ты не знаешь, как это делать, в этом случае нужно вызывать мастеров.

Эксперты рекомендуют проводить чистку внутреннего блока кондиционера два раза в месяц.

Это нужно для того, чтобы воздушные фильтры не забивались пылью и грязью, а устройство эффективно охлаждало воздух в помещении. Обслуживать наружный блок сплит‑системы необходимо один‑два раза в год.

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С детства нас учили, что все электрические приборы лучше выключать на ночь или когда выходишь из дома. Но современная техника в большинстве справляется с нагрузками. Особенно — кондиционеры, которые имеют автоматический режим.

Он создан именно для того, чтобы сплит-система длительное время работала без отключений. Техника в данном режиме сама оценивает, на какой мощности ей работать: когда следует сбавить обороты вентилятора, а когда ускорить нагнетание теплого или холодного воздуха.

Кондиционер: специфика работы

Перед тем, как пользоваться кондиционером, необходимо заранее ознакомиться с инструкциями по эксплуатации. Кондиционер должен бесперебойно работать в течении всего времени эксплуатации, а это иногда — до 10-12 лет.

При этом важно, что все это возможно при нормальном обслуживании всех основных узлов и комплектующих. При таких условиях кондиционер может непрерывно работать как минимум в течении всего гарантийного срока.

Сколько может работать кондиционер без перерыва и как это может влиять на здоровье

ЛОР Екатерина Горон считает, что принцип работы кондиционера состоит в том, чтобы выдувать прохладный, но сухой воздух. Если ты долго находишься в помещении, где работает кондиционер, то твои слизистые оболочки могут страдать от потери влажности.

Из-за сухости слизистых оболочек риск присоединения инфекций растет (тебе будет легче заболеть). То есть заболевание возникает не из-за того, что просто работает кондиционер, а от резкого перепада температур. Поэтому если у тебя всегда включен кондиционер, поддерживай постоянную температуру (+20-22). Это нужно для того, чтобы не было резкого перепада между улицей и местом, где ты живешь или работаешь.

Ранее мы рассказывали чем можно заболеть, если сидеть перед кондиционером.

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