Сколько может работать кондиционер без перерыва и как это влияет на здоровье: объясняет эксперт

Кондиционер — настоящее сокровище в жаркие, летние дни. С его помощью можно за считанные минуты как охладить помещение, так и нагреть до нужной температуры. Сколько может работать кондиционер без перерыва — читай в материале.
Новые кондиционеры могут работать беспрерывно. Но нужно учитывать тот фактор, что для качественной работы устройства за ним нужно ухаживать. Например, вовремя чистить систему. Если ты не знаешь, как это делать, в этом случае нужно вызывать мастеров.
Эксперты рекомендуют проводить чистку внутреннего блока кондиционера два раза в месяц.
Эксперты рекомендуют проводить чистку внутреннего блока кондиционера два раза в месяц.
Это нужно для того, чтобы воздушные фильтры не забивались пылью и грязью, а устройство эффективно охлаждало воздух в помещении. Обслуживать наружный блок сплит‑системы необходимо один‑два раза в год.
С детства нас учили, что все электрические приборы лучше выключать на ночь или когда выходишь из дома. Но современная техника в большинстве справляется с нагрузками. Особенно — кондиционеры, которые имеют автоматический режим.
Он создан именно для того, чтобы сплит-система длительное время работала без отключений. Техника в данном режиме сама оценивает, на какой мощности ей работать: когда следует сбавить обороты вентилятора, а когда ускорить нагнетание теплого или холодного воздуха.
Перед тем, как пользоваться кондиционером, необходимо заранее ознакомиться с инструкциями по эксплуатации. Кондиционер должен бесперебойно работать в течении всего времени эксплуатации, а это иногда — до 10-12 лет.
При этом важно, что все это возможно при нормальном обслуживании всех основных узлов и комплектующих. При таких условиях кондиционер может непрерывно работать как минимум в течении всего гарантийного срока.
ЛОР Екатерина Горон считает, что принцип работы кондиционера состоит в том, чтобы выдувать прохладный, но сухой воздух. Если ты долго находишься в помещении, где работает кондиционер, то твои слизистые оболочки могут страдать от потери влажности.
Из-за сухости слизистых оболочек риск присоединения инфекций растет (тебе будет легче заболеть). То есть заболевание возникает не из-за того, что просто работает кондиционер, а от резкого перепада температур. Поэтому если у тебя всегда включен кондиционер, поддерживай постоянную температуру (+20-22). Это нужно для того, чтобы не было резкого перепада между улицей и местом, где ты живешь или работаешь.
Ранее мы рассказывали чем можно заболеть, если сидеть перед кондиционером.
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