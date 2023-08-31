Скільки може працювати кондиціонер без перерви та як це впливає на здоров’я: пояснює експерт

Анна Голішевська, редакторка сайту 31 Серпня 2023, 14:45
Квартира
Фото: Unsplash

Більше новин
Як відкрити кокос
Міцний горішок! Як відкрити кокос вдома легко і не травмуватись — тримай три способи
Як зберігати цибулю: способи правильного зберігання до весни
Не проросте та не зіпсується! Добірка лайфхаків, як зберігати цибулю до весни
Освітня програма з українознавчим компонентом: що відомо про рішення МОН
Для зменшення навантаження учнів за кордоном: МОН запроваджує спеціальну освітню програму
впо
З 1 серпня припиняються виплати для деяких ВПО: кого це стосується
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як відкрити кокос
Міцний горішок! Як відкрити кокос вдома легко і не травмуватись — тримай три способи
Як зберігати цибулю: способи правильного зберігання до весни
Не проросте та не зіпсується! Добірка лайфхаків, як зберігати цибулю до весни
як вибрати диню
Щоб точно була стиглою та солодкою: як вибрати найсмачнішу диню
Блохи у домі: як вивести бліх у домі та позбутися їх назавжди
Сіль, оцет та ефірні олії. Прості способи, як вивести бліх у будинку

Відео
0:08:38
Бахмут сьогодні: ситуація в місті 31.08.2023

Котел для окупанта вже близько? Що відбувається під Бахмутом зараз
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 31 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:59
Російське ноу-хау: українські механіки шоковані технікою РФ
Українські механіки такого ще не бачили! Як росіяни ставилися до власної техніки, яка тепер стала трофеєм
0:02:28
Російські полонені
Після удару ЗСУ їх… добили свої ж! Як РФ ставиться до поранених у боях росіян
0:07:19
чому слухають російську музику
Викорінити російський контент в Україні неможливо? Чому ми досі слухаємо ворожу музику
0:03:04
Київ
Наскрізь продірявило шафу і зірвало двері! Очевидці про нічну атаку 30 серпня на Київ
0:03:33
Одеський кінофестиваль
Якщо ми не будемо це виробляти, українці шукатимуть історій деінде. Яким було завершення Одеського кінофестивалю
0:06:37
стабпункт
Героїчні люди з передової! Один день з військовими медиками у стабпункті на Лиманському напрямку
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 30 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:00
Новояковлівка
Думали, згорить усе село… На Запоріжжі росіяни намагаються випалити село фосфорними боєприпасами
Більше відео
Які речі брати з собою в гуртожиток
Читати далі
Що ще потрібно взяти до гуртожитку, окрім відкривачки та тазика — поради для студентів
Як оформити опікунство
Читати далі
Коли без догляду і родинного тепла не обійтися: як оформити опікунство над людиною з інвалідністю

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь