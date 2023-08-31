Скільки може працювати кондиціонер без перерви та як це впливає на здоров’я: пояснює експерт

Кондиціонер — справжній скарб у спекотні, літні дні. З його допомогою можна за лічені хвилини як охолодити приміщення, так і нагріти до потрібної температури. Скільки може працювати кондиціонер без перерви — читай у матеріалі.

Скільки може працювати кондиціонер без перерви

Нові кондиціонери можуть працювати безперервно. Але треба враховувати той фактор, що для того, аби пристрій якісно працював, за ним потрібно доглядати. Наприклад, вчасно чистити систему. Якщо ти не знаєш, як це робити, то потрібно викликати майстрів.

Експерти рекомендують проводити чищення внутрішнього блоку кондиціонера двічі на місяць.

Це потрібно для того, щоб повітряні фільтри не забивалися пилом та брудом, а пристрій ефективно охолоджував повітря в приміщенні. Обслуговувати зовнішній блок спліт-системи важливо один-два рази на рік.

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Скільки кондиціонер може працювати без перерви

З дитинства нас вчили, що всі електричні прилади краще вимикати на ніч або коли виходиш із дому. Але сучасна техніка здебільшого справляється із навантаженнями. Особливо кондиціонери, які мають автоматичний режим.

Він створений саме для того, щоби спліт-система тривалий час працювала без відключень. Техніка в цьому режимі сама оцінює, на якій потужності працювати: коли слід зменшити оберти вентилятора, а коли прискорити нагнітання теплого або холодного повітря.

Кондиціонер: специфіка роботи

Перш ніж користуватися кондиціонером, обов’язково ознайомся з інструкціями з експлуатації. Кондиціонер має безперебійно працювати протягом усього часу експлуатації, а це іноді — до 10-12 років.

При цьому важливо, що це можливо при нормальному обслуговуванні всіх основних вузлів і комплектувальних. За таких умов кондиціонер може безперервно працювати як мінімум протягом усього гарантійного терміну.

Скільки може працювати кондиціонер без перерви та як це може впливати на здоров’я

ЛОР Катерина Горон вважає, що принцип роботи кондиціонера полягає в тому, щоб видувати прохолодне, але сухе повітря. Якщо ти довго перебуваєш у приміщенні, де працює кондиціонер, то твої слизові оболонки можуть страждати від втрати вологості.

Через сухість слизових оболонок ризик приєднання інфекцій зростає (тобі буде легше захворіти). Тобто, захворювання виникає не через те, що працює кондиціонер, а від різкого перепаду температур.

Тому якщо у тебе завжди ввімкнений кондиціонер, підтримуй постійну температуру (+20-22). Це потрібно для того, щоб не було різкого перепаду між вулицею та місцем, де ти живеш чи працюєш.

Раніше ми розповідали чим можна захворіти, якщо сидіти перед кондиціонером.

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