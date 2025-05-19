Погода на липень 2025 в Україні: чекати дощів чи засухи

Влітку ми звикли потерпати від спеки, цьогоріч буде так само. Пік спеки припадає на липень. Тому дізнайся, яка погода на липень 2025.

Насамперед варто сказати, що буде висока температура. Можливі періоди спеки тривалістю 5-8 днів із температурами до +36-40°C, особливо в південних та центральних областях.

Погода на липень 2025 в Україні

Крім високих температур, липень відзначиться меншою кількістю опадів. Дощі будуть переважно у вигляді короткочасних гроз із сильним вітром і можливим градом.

Щодо погоди у різних регіонах України, то:

на Півдні та Сході очікується найвища температура, можливі суховії та підвищена пожежна небезпека;

у центральних областях — спекотна погода з періодичними грозами;

на Заході температури будуть дещо нижчі, можливі локальні грози.

у північних областях — помірна спека з періодичними опадами.

Прогноз погоди на липень 2025

Метеоролог Ігор Кібальчич у коментарі для Телеграфа зазначив, є висока ймовірність того, що літо 2025 знову перевищить температурну норму на 1-1,5°С. Ця ймовірність складає 70-75%. Тож літо буде дуже теплим. Утім, це стосується не всіх літніх місяців. Червень буде прохолоднішим за липень і серпень.

Він повідомляє, що найспекотніший з великою ймовірністю триватиме з 15 липня до 15 серпня. Адже саме у ці дні прогноз погоди обіцяє найвищі денні та середні температури.

Хвилі спеки, без сумніву, будуть. Це буде пов’язано з надходженням повітряних мас — передусім з північної Африки, Близького Сходу та центральних районів Азії, — пояснив синоптик.

Про опади експерт говорить, що більшість дощів влітку — це саме конвективні опади, які пов’язані з грозами. Він пояснює, що грози мають дуже локальний характер. Може бути така погода, що в одному районі міста буде гроза та злива, а в іншому — ні краплі.

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