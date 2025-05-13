Чому травень холодний у 2025: що відбувається з погодою

У травні 2025 року в Україну прийшла аномально холодна погода. Синоптикиня Наталка Діденко пояснює це впливом активного циклону і радить не сподіватися на швидке повернення тепла.

Чому так і що стало причиною похолодання — дізнайся з матеріалу.

Чому холодний травень 2025 року

Основна причина, чому травень холодний — атмосферні фронти, пов’язані з циклоном, який приніс арктичне повітря з північного заходу.

Через це у Карпатах йде мокрий сніг, а в інших регіонах можливі дощі та значна хмарність. На жаль, висока вологість повітря лише посилює відчуття холоду.

Загалом синоптики зазначають, що такий холод в травні не є чимось надзвичайним, це перехідний сезон, який здається нам нетиповим, бо зазвичай ми чекаємо теплішої погоди.

Чому травень холодний — думка синоптикині Наталки Діденко

Пані Наталка Діденко прогнозує, що холодний травень поки не здаватиме своїх позицій, низькі температури затримуються щонайменше до третьої декади травня.

У своєму Facebook синоптикиня зазначає, що поки що очікуємо вдень на рівні +9…+17°C та +2…+7°C вночі, подекуди навіть можливі заморозки на ґрунті.

Тож Наталка Діденко радить не поспішати ховати теплий одяг:

Шапки носимо в кишені, обкладаємося котами, пледами і ходимо у спортивні, лекційні зали, де збираються люди. Гуртом і тепліше, і затишніше, і цікавіше. Не бурчимо, тепло ще обов’язково прийде.

Загалом очікується, що стійке потепління прийде тільки після 20 травня, коли циклон зміститься, і нарешті відкриється шлях для теплих повітряних мас з південного заходу.

Тож чекаємо, коли холодний циклон втратить свою силу і травень повернеться до сезонної норми, синоптики обіцяють, що це станеться ще до кінця місяця.

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