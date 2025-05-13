Чому травень холодний у 2025: що відбувається з погодою

Ольга Петухова, редакторка сайту 13 Травня 2025, 14:15
чому холодний травень
Фото Pexels
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