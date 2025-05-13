Чому травень холодний у 2025: що відбувається з погодою

Фото Pexels У травні 2025 року в Україну прийшла аномально холодна погода. Синоптикиня Наталка Діденко пояснює це впливом активного циклону і радить не сподіватися на швидке повернення тепла. Чому так і що стало причиною похолодання — дізнайся з матеріалу. Чому холодний травень 2025 року Основна причина, чому травень холодний — атмосферні фронти, пов’язані з циклоном, який приніс арктичне повітря з північного заходу. Через це у Карпатах йде мокрий сніг, а в інших регіонах можливі дощі та значна хмарність. На жаль, висока вологість повітря лише посилює відчуття холоду. Загалом синоптики зазначають, що такий холод в травні не є чимось надзвичайним, це перехідний сезон, який здається нам нетиповим, бо зазвичай ми чекаємо теплішої погоди. Читати на тему Магнітні бурі в травні 2025: коли метеозалежним готуватися до мігрені У травні 2025 року магнітні бурі вплинуть на ваше самопочуття – дізнайся подробиці! Чому травень холодний — думка синоптикині Наталки Діденко Пані Наталка Діденко прогнозує, що холодний травень поки не здаватиме своїх позицій, низькі температури затримуються щонайменше до третьої декади травня. У своєму Facebook синоптикиня зазначає, що поки що очікуємо вдень на рівні +9…+17°C та +2…+7°C вночі, подекуди навіть можливі заморозки на ґрунті. Тож Наталка Діденко радить не поспішати ховати теплий одяг: Шапки носимо в кишені, обкладаємося котами, пледами і ходимо у спортивні, лекційні зали, де збираються люди. Гуртом і тепліше, і затишніше, і цікавіше. Не бурчимо, тепло ще обов’язково прийде. Загалом очікується, що стійке потепління прийде тільки після 20 травня, коли циклон зміститься, і нарешті відкриється шлях для теплих повітряних мас з південного заходу. Тож чекаємо, коли холодний циклон втратить свою силу і травень повернеться до сезонної норми, синоптики обіцяють, що це станеться ще до кінця місяця. Дізнайся також: погода на травень 2025 у Києві, коли місяць стане по-справжньому теплим.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Наталія Діденко, Погода в Україні Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter