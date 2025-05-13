Почему май холодный в 2025: что происходит с погодой

В мае 2025 года в Украину пришла аномально холодная погода. Синоптик Наталья Диденко объясняет это влиянием активного циклона и советует не надеяться на скорый возврат тепла.

Почему так и что послужило причиной похолодания — узнай из материала.

Почему холодный май 2025 года

Основная причина, почему май холодный — атмосферные фронты, связанные с циклоном, который принес арктический воздух с северо-запада.

Поэтому в Карпатах идет мокрый снег, а в других регионах возможны дожди и облачность. К сожалению, высокая влажность воздуха только усиливает ощущения холода.

В целом, синоптики отмечают, что такой холод в мае не является чем-то необычным, это переходный сезон, который кажется нам нетипичным, потому что обычно мы ждем более теплой погоды.

Почему май холодный — мнение синоптика Натальи Диденко

Наталья Диденко прогнозирует, что холодный май пока не будет сдавать свои позиции, низкие температуры задерживаются по меньшей мере до середины третьей декады.

В своем Facebook синоптик отмечает, что пока ожидаем днем ​​на уровне +9…+17°C и +2…+7°C ночью, иногда даже возможны заморозки на почве.

Поэтому Наталья Диденко советует не спешить прятать теплую одежду:

Шапки носим в кармане, обкладываемся котами, пледами и ходим в спортивные, лекционные залы, где собираются люди и теплее, и уютнее и интереснее.

В целом, ожидается, что устойчивое потепление придет только после 20 мая, когда циклон сместится, и наконец откроется путь для теплых воздушных масс с юго-запада.

Итак, ждем, когда холодный циклон потеряет свою силу и май вернется к сезонной норме, синоптики обещают, что это произойдет еще до конца месяца.

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