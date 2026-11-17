Сніг в Одесі – не поширене явище, оскільки м’який морський клімат часто затримує снігопади. Втім, зима наближається, тому погода ставатиме суворішою. Розповідаємо, коли буде сніг в Одесі у 2026 році.

Коли буде перший сніг в Одесі 2026 року

Погода в Одесі: чи чекати снігопадів у листопаді

Синоптики прогнозують відносно м’яке закінчення осені в Одесі, однак із поступовим зниженням температури повітря.

У другій половині поточного місяця (з 17 по 22 листопада) стовпчики термометрів показуватимуть +7…+9 °C, а вночі температура не опускатиметься нижче +3…+5 °C.

Погода буде переважно хмарною, однак з проясненнями. 22 листопада очікується сонячний день. Снігу в цей період чекати не варто.

Останній тиждень місяця (з 23 по 30 листопада) стане трохи прохолоднішим. Денна температура коливатиметься в межах +6…+7 °C, нічна становитиме +1…+3 °C. Переважатиме хмарність із періодичними проясненнями, без снігових опадів.

Погода в Одесі: яким буде кінець осені та початок зими

Перехід від осені до зими в Одесі буде плавним: різкі морози чи снігопади не прогнозуються. Останній день осені залишатиметься хмарним, але без опадів. Удень температура повітря підніметься до +7 °C, а вночі до +1 °C. Таким чином кінець листопада порадує відносно теплою погодою.

Зима також розпочнеться без снігопадів та сильних морозів. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +5 до +1 °C, вночі – від 0 до +2 °C. Перші зимові морози прийдуть лише 5-8 грудня, і то вночі.

Із опадів синоптики прогнозують лише невеликий дощ.

З огляду на вищевказані метеорологічні дані, можна зробити висновок, що в листопаді 2026 року снігу в Одесі не буде. Плюсова денна температура не створює умов для утворення снігового покриву навіть у перші дні зими. Тож до самого кінця осені Одеса залишатиметься без снігу.

Раніше ми розповідали, якою буде погода в Україні у грудні цього року та де очікувати сніг.

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