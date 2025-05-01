Здоров'я та краса

Магнітні бурі в травні 2025: коли метеозалежним готуватися до мігрені

Марія Дзюба, редакторка сайту 01 Травня 2025, 07:30
Магнітні бурі в травні 2025: коли метеозалежним готуватися до мігрені
Фото Pexels
Магнітні бурі в травні 2025: коли метеозалежним готуватися до мігрені
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