Дозвілля Погода

Чи буде сніг цієї зими 2027: чого очікувати в грудні, січні та лютому

Марина Слизовська, редакторка сайту 22 Жовтня 2026, 15:00 2 хв.
чи буде сніг цієї зими
Фото Unsplash

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