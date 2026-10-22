Чи буде сніг цієї зими 2027: чого очікувати в грудні, січні та лютому

В умовах важкої війни погода набула особливого значення, бо тепер життя українців суттєво залежить від температур у зимовий період та можливих опадів. Під час регулярних відключень світла та проблем із водопостачанням, морозна й сніжна зима може ще більше ускладнити побут громадян.

У нашому матеріалі розповідаємо, чи прогнозують синоптики сніг цієї зими в Україні.

Чи буде сніг цієї зими 2027

Цієї зими 2026–2027 в Україні сильних снігопадів не прогнозується, однак перед тим, як знижуватиметься температура, можливі замети.

Як розповіла в інтерв’ю Telegraf головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова, зимовий сезон 2026–2027 очікується м’якішим за попередній.

Так, у грудні, який прогнозується теплішим за норму, хвилюватися через снігопади не варто. Цього місяця можливі дощі та мокрий сніг. За даними науковиці, стійкий сніговий покрив не сформується.

Упродовж грудня також очікуються коливання температури — від заморозків до “плюсу”, тому, якщо сніг і випаде, то він все одно розтане або після потепління його залишиться зовсім мало.

У січні в Україні стане холодніше, але сильних морозів не має бути. Мартазінова прогнозує, що через коливання температур стійкому високому сніговому покриву сформуватися буде складно. Сильні снігопади у січні 2027 року також не очікуються.

Вже з другої половини лютого в Україну може прийти весна. Саме весна за температурними показниками є найдовшим сезоном в Україні. У цей період ще можна очікувати повернення холодів, але вже короткочасних.

Загалом науковиця Українського гідрометеорологічного інституту не очікує повторення тривалих хвиль сильного холоду, як це було минулої зими. Проте впродовж зимового сезону з півдня можуть приходити помірно теплі повітряні маси, а з півночі, навпаки, помірно холодні.

Отже, прогноз синоптиків щодо того, чи буде сніг цієї зими 2026-2027, є доволі обнадійливим у поточних реаліях життя українців.

Раніше ми розповідали про погоду на листопад 2026 в Україні.

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