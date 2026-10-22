Будет ли снег этой зимой 2027: чего ожидать в декабре, январе и феврале

В условиях тяжелой войны погода приобрела особое значение, поскольку сейчас жизнь украинцев в значительной степени зависит от зимних температур и возможных осадков. При регулярных перебоях со светом и проблемах с водоснабжением, морозная и снежная зима может еще больше усложнить быт граждан.

В нашей статье мы расскажем, прогнозируют ли синоптики снег этой зимой в Украине.

Будет ли снег зимой 2027

Зимой 2026–2027 в Украине не прогнозируются сильные снегопады, но перед понижением температуры возможны снежные заносы.

Как сообщила в интервью Telegraf главная научная сотрудница Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова, зима 2026–2027 ожидается более мягкой, чем предыдущая.

Поэтому в декабре, который, по прогнозам, будет теплее нормы, не стоит беспокоиться о снегопадах. В этом месяце возможны дожди и мокрый снег. По словам научной сотрудницы, устойчивый снежный покров не образуется.

В течение декабря также ожидаются колебания температуры — от заморозков до “плюса”, поэтому, если снег и выпадет, он либо растает, либо после потепления его останется очень мало.

В январе в Украине похолодает, но сильных заморозков не ожидается. Мартазинова прогнозирует, что из-за колебаний температуры будет сложно сформироваться устойчивому высокому снежному покрову. Сильных снегопадов в январе 2027 года также не ожидается.

Весна может прийти в Украину уже во второй половине февраля. Весна — самый длинный сезон в Украине по температурным показателям. В этот период еще можно ожидать возвращения холодной погоды, но она будет кратковременной.

В целом, сотрудница Украинского гидрометеорологического института не ожидает повторения длительных волн сильных холодов, как это было прошлой зимой. Однако в течение зимнего сезона умеренно теплые воздушные массы могут приходить с юга, а умеренно холодные — с севера.

Таким образом, прогнозы синоптиков относительно того, будет ли снег зимой 2026-2027, весьма обнадеживают в нынешних реалиях жизни украинцев.

Ранее мы рассказывали о погоде в Украине на ноябрь 2026.

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