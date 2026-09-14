Досуг Погода

Какой будет зима 2026–2027 в Украине: прогноз погоды по месяцам

Ольга Петухова, редактор сайта 14 сентября 2026, 15:00 3 мин.
зима 2027 в украине прогноз 2027
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь