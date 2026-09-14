Какой будет зима 2026–2027 в Украине: прогноз погоды по месяцам

Российские атаки на энергетику Украины делают зиму 2026–2027 еще одним серьезным испытанием. Поэтому готовиться к холодному сезону стоит уже сейчас.

Знать, какой будет погода зимой 2026–2027 года в Украине, важно для каждого из нас. Однако воспринимать долгосрочный прогноз как аксиому не стоит: чем дальше мы находимся от прогнозируемого периода, тем меньше шансов, что природа будет действовать именно по рассчитанным математическим моделям.

Какой будет зима 2026–2027 в Украине: прогноз ученых

Самые свежие международные данные ученых пока указывают на то, что Европу ждет относительно теплая и влажная зима. По прогнозу Сlimateimpactcompany зимние месяцы будут иметь такие признаки:

Декабрь 2026 в Украине и в целом в Европе: теплее нормы

Начало зимы в Европе может оказаться необычно теплым. Наиболее высокие температурные аномалии ожидаются в восточной части, поэтому могут затронуть и Украину. В то же время юг Европы может получить меньше осадков, чем обычно в декабре. Штормы сместятся ближе к северным районам Европы, поэтому наибольшее количество осадков и сильного ветра вероятны именно там.

Январь 2027: кратковременные похолодания и риск снегопадов

В середине зимы ситуация может измениться: в часть Европы способно проникать более холодный воздух, что повысит риск снегопадов и кратковременных похолоданий в восточных и центральных районах континента, поэтому ждем морозов и в Украине. В то же время юго-западная Европа, вероятно, останется относительно теплой. Сохранится влияние атлантических циклонов, поэтому возможны периоды ветреной и снежной или дождливой погоды.

Февраль 2027: потепление и возможность значительных осадков

В конце метеорологической зимы прогнозируется возвращение потепления. Во многих регионах Европы возможны температуры выше средних многолетних значений. Из-за относительно мягкой погоды могут выпадать довольно значительные дожди и снегопады.

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Зима 2027: будет ли влиять на погоду в Украине Эль-Ниньо

На прогноз погоды в конце 2026 года будет влиять и мощный Эль-Ниньо — природный климатический процесс в тропической части Тихого океана — указывает портал Wmo (Всемирной метеорологической организации).

Данные свидетельствуют, что в августе 2026 года температура поверхности океана в внетропических районах была рекордно высокой, а Эль-Ниньо усиливался.

Эль-Ниньо, согласно прогнозам, с высокой вероятностью продлится до февраля 2027 года.

Ожидается, что он достигнет пика в конце 2026 года.

Эль-Ниньо способен изменять атмосферную циркуляцию, а вместе с ней — температуры и распределение осадков в разных частях мира, вызывать разрушительные метеорологические катаклизмы.

В то же время его влияние на конкретную страну, в частности Украину, точно определить нельзя: все зависит от сочетания многих погодных факторов.

Прогноз погоды на зиму 2026–2027 в Украине: будут ли сильные морозы и снег

Более теплый, чем норма, сезон совсем не исключает сильных колебаний температур. Поэтому в Украине периоды оттепели могут сменяться вторжениями холодного воздуха, а дождь — снегом и сильным морозом.

Поэтому прогноз не стоит трактовать как “морозов не будет”. Он лишь подсказывает, какими могут быть средние температуры. А вот конкретные волны холода можно прогнозировать с точностью только тогда, когда они приближаются.

Что касается осадков, готовимся к повышенной влажности. Но в Украине ситуация может существенно отличаться в зависимости от региона, поэтому делать вывод о количестве снега на всю страну пока рано.

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