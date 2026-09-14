Якою буде зима 2026–2027 в Україні: прогноз погоди по місяцях

Російські атаки на енергетику України роблять зиму 2026–2027 ще одним серйозним випробуванням. Тому готуватися до холодного сезону варто вже зараз.

Знати, якою буде погода взимку 2026-2027 року в Україні важливо для кожного з нас. Проте сприймати довгостроковий прогноз як аксіому не варто: чим далі ми знаходимось від прогнозованого періоду, тим менше шансів, шо природа діятиме саме за прорахованими математичними моделями.

Якою буде зима 2026–2027 в Україні: прогноз науковців

Найсвіжіші міжнародні дані науковців поки вказують на те, що Європу чекає відносно тепла і волога зима. За прогнозом Сlimateimpactcompany зимові місяці матимуть такі ознаки:

Грудень 2026 в Україні та загалом у Європі: тепліше за норму

Початок зими в Європі може виявитися незвично теплим. Найвищі температурні аномалії очікуються у східній частині, тож можуть торкнутися й України. Водночас південь Європи може отримати менше опадів, ніж зазвичай у грудні. Шторми змістяться ближче до північних районів Європи, тому найбільше опадів та сильного вітру ймовірні саме там.

Січень 2027: короткочасні похолодання та ризик снігопадів

У середині зими ситуація може змінитися: до частини Європи здатне проникати холодніше повітря, що підвищить ризик снігопадів та короткочасних похолодань у східних і центральних районах континенту, тож чекаємо морозів і в Україні. Водночас південно-західна Європа, ймовірно, залишатиметься відносно теплою. Збережеться вплив атлантичних циклонів, тому можливі періоди вітряної та снігової або дощової погоди.

Лютий 2027: потепління і можливість значних опадів

Наприкінці метеорологічної зими прогнозується повернення потепління. У багатьох регіонах Європи можливі температури вище середніх багаторічних значень. Через відносно м’яку погоду можуть траплятися доволі значні дощі та снігопади.

Зима 2027: чи впливатиме на погоду в Україні Ель-Ніньйо

На прогноз погоди наприкінці 2026 року впливатиме й потужний Ель-Ніньйо — природний кліматичний процес у тропічній частині Тихого океану — вказує портал Wmo (Всесвітньої метеорологічної організації).

Дані свідчать, що в серпні 2026 року температура поверхні океану в позатропічних районах була рекордно високою, а Ель-Ніньйо посилювався.

Ель-Ніньйо, за прогнозами, з високою ймовірністю триватиме до лютого 2027 року.

Очікується, що він досягне піку наприкінці 2026 року.

Ель-Ніньйо здатен змінювати атмосферну циркуляцію, а разом із нею — температури і розподіл опадів у різних частинах світу, викликати руйнівні метеорологічні катаклізми.

Водночас його вплив на конкретну країну, зокрема Україну, точно визначити не можна: усе залежить від поєднання багатьох погодних факторів.

Прогноз погоди на зиму 2026-2027 в Україні: чи будуть сильні морози та сніг

Тепліший за норму сезон зовсім не виключає сильних коливань температур. Тож в Україні періоди відлиги можуть змінюватися вторгненнями холодного повітря, а дощ — снігом і сильним морозом.

Тому прогноз не варто трактувати як “морозів не буде”. Він лише підказує, якими можуть бути середні температури. А от конкретні хвилі холоду можна прогнозувати з точністю лише тоді, коли вони наближуються.

Щодо опадів, готуємось до підвищеної вологості. Але в Україні ситуація може суттєво відрізнятися залежно від регіону, тому робити висновок про кількість снігу на всю країну поки зарано.

Читай також, якою буде зима 2027: про опалювальний сезон та ймовірні відключення світла.

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