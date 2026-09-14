Дозвілля Погода

Якою буде зима 2026–2027 в Україні: прогноз погоди по місяцях

Ольга Петухова, редакторка сайту 14 Вересня 2026, 15:00 3 хв.
зима 2027 в україні прогноз
Фото Pexels

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