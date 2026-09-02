Для тебе Економія

Чим запастися на зиму 2026–2027 під час війни: які продукти варто мати вдома

Ольга Петухова, редакторка сайту 02 Вересня 2026, 17:00 3 хв.
чим запастися на зиму
Фото Pexels

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