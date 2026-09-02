Чим запастися на зиму 2026–2027 під час війни: які продукти варто мати вдома

Зима 2026–2027 років буде складною. Після атак Росії на бази і великі логістичні центри можна очікувати періодичних проблем із доставкою продуктів.

Проте не варто впадати в паніку і тим більше, поширювати її серед інших. Краще тверезо оцінити ситуацію і розібратися, чим запастися на зиму, не роблячи надмірних запасів, які можуть зіпсуватися.

Чим запастися на зиму під час війни

Нинішня ситуація справді важка, однак говорити про майбутній дефіцит усіх продуктів не варто.

За повідомленням Укрінформ наприкінці серпня міністр аграрної політики Тарас Висоцький заявив, що через атаки знищено близько 90% сучасних складських потужностей торговельних мереж, однак загрози голоду немає.

Наслідком цих атак може стати деяке скорочення асортименту та дорожча логістика, яку почнуть закладати в ціну товару. Але базовий набір продуктів харчування буде в наявності.

Тож атаки ворога — не привід впадати в паніку: Україна продовжує виробляти більшість базових продуктів самостійно. За прогнозом Мінекономіки, у 2026 році очікується урожай близько 60,4 млн тонн зернових. При цьому лише пшениці разом із запасами має бути близько 26,6 млн тонн за внутрішньої потреби 6,4 млн тонн.

Щодо картоплі, то Українська плодоовочева асоціація прогнозує, що восени дефіциту картоплі не буде. Водночас узимку та навесні 2027 року на ринку може бути менше картоплі, яку вдасться зберегти до березня–травня. А ціни у грудні 2026 –лютому 2027 здатні зрости на 25–40%.

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Якими продуктами потрібно запастися на зиму

Найрозумніша стратегія — не скуповувати продукти на всю зиму, а створити запас приблизно на 2–4 тижні. Його кількість можна розрахувати просто: оцінити середнє споживання одного члена родини за тиждень і помножити його на кількість людей і кількість тижнів запасу.

Основу запасу можуть становити:

крупи — рис, гречка, вівсянка, пшоно

макарони

бобові — квасоля, сочевиця, горох

борошно

олія

цукор

консерви

горіхи та сухофрукти

чай, кава, какао

продукти швидкого приготування.

Для сім’ї з двох дорослих на місяць практично мати приблизно 5–7 кг круп, 3–4 кг макаронів, 2–3 кг бобових, 2–3 кг борошна, 3–4 л олії, 2–3 кг цукру, а також запас консервів, паштетів та продуктів швидкого приготування.

Окремо варто придбати картоплю, цибулю, моркву, буряк і капусту, якщо є прохолодне сухе місце для зберігання. Але необов’язково купувати їх одразу багато.

Частиною сезонних продуктів можна запастися на зиму, приготувавши домашню консервацію. Можна закрити помідори, огірки, перець, баклажани, овочеві салати, компоти та варення. Такі заготовки стануть у пригоді, коли свіжі овочі та фрукти подорожчають або їх буде складніше купувати.

Варто подумати й про те, що під час можливих відключень електроенергії не працюватиме холодильник, тож м’ясо, рибу та інші подібні продукти не варто запасати багато, якщо немає автономного живлення для холодильника чи морозильної камери.

Підготовка до зими — це не привід спорожнювати полиці магазинів.

Офіційні дані свідчать, що базового продовольства в Україні достатньо.

Головний ризик нової зими нині пов’язаний не з відсутністю їжі, а з логістикою, зберіганням та можливими змінами ціни.

Тож раціональний запас на кілька тижнів матиме значно більше користі, ніж панічна закупівля продуктів на місяці вперед.

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