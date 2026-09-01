Тарифи на комуналку з 1 вересня 2026: чи подорожчають світло, газ, вода і опалення

З 1 вересня 2026 року різкого подорожчання основних комунальних послуг не очікується.

Розбираємося, скільки доведеться платити за світло, газ, воду та інші комунальні послуги в перший місяць осені.

Тариф з 1 вересня 2026 на електроенергію

У вересні 2026 року українці платитимуть 4,32 гривень за 1 кВт·год. Уряд продовжив дію фіксованого тарифу до 31 жовтня 2026 року, тому саме з 1 вересня ціна не змінюється.

Для будинків із електроопаленням, а також деяких негазифікованих будинків діє окремий пільговий тариф: з 1 жовтня до 30 квітня за споживання до 2000 кВт·год на місяць передбачена ціна 2,64 грн/кВт·год, а понад цей обсяг — 4,32 грн. У вересні ця сезонна пільга ще не застосовується.

Якщо встановлений двозонний лічильник, електроенергія в нічний час — з 23:00 до 07:00 — оплачується за тарифом 50% від стандартного, тобто 2,16 грн/кВт·год. Вдень діє звичайна ціна — 4,32 грн/кВт·год.

Важливо: рішення про тариф 4,32 грн наразі діє до 31 жовтня, тому питання ціни з листопада потребуватиме окремого рішення уряду.

Тариф на газ з 1 вересня 2026

Клієнтам Нафтогазу у вересні ціну на газ також не підвищать. Тарифний план Фіксований становить 7,96 гривень за 1 м³ з ПДВ і діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року. Тобто восени 2026 року вартість газу за цим тарифом залишиться незмінною.

При цьому у платіжці є ще окрема плата за розподіл газу. Її розмір залежить від оператора газорозподільної мережі та регіону. НКРЕКП опублікувала окремі тарифи для побутових споживачів на 2026 рік.

Тариф на воду з 1 вересня 2026

На відміну від газу та електроенергії, єдиного загальноукраїнського тарифу на воду немає. Вартість централізованого водопостачання та водовідведення встановлюється для конкретних підприємств.

НКРЕКП публікує для них окремі розцінки. Тому у кожному місті потрібно дивитися тариф свого водоканалу.

У Києві з 1 вересня 2026 тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення залишаються на рівні, що діяли станом на 24 лютого 2022 року.

централізоване водопостачання — 16,164 грн/м³ з ПДВ;

централізоване водовідведення — 14,220 грн/м³ з ПДВ;

разом — 30,384 грн за 1 м³ використаної води.

Окремо сплачується абонентська плата: 47,19 грн з ПДВ за водопостачання і 47,19 грн за водовідведення, тобто разом 94,38 грн на місяць, якщо обидві послуги нараховуються.

Київводоканал у 2026 році вже подав розрахунки для перегляду тарифів. Підприємство пояснює необхідність підвищення цін зростанням витрат на електроенергію, газ, ремонт.

Але це поки не означає, що ціни на воду для населення з 1 вересня виростуть — чинним залишається тариф 2022 року.

Тарифи на опалення та гарячу воду

Тут діє обмеження. Закон №2479-IX встановлює мораторій на підвищення цін і тарифів на природний газ та у сфері теплопостачання під час воєнного стану.

Тобто з 1 вересня 2026 автоматичного загального підвищення тарифів на опалення та гарячу воду українцям не варто очікувати. Однак конкретна сума в платіжці буде залежати від обсягу споживання та місцевого підприємства.

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