Для тебе Економія

Тарифи на комуналку з 1 вересня 2026: чи подорожчають світло, газ, вода і опалення

Ольга Петухова, редакторка сайту 01 Вересня 2026, 14:00 3 хв.
комунальні тарифи з 1 вересня 2026
Фото Pexels

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